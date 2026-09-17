Turcia intervine pentru siguranța Mării Negre: acord propus Rusiei și Ucrainei pentru oprirea atacurilor asupra navelor

Turcia le-a prezentat Ucrainei şi Rusiei un protocol de acord pentru a se pune capăt atacurilor împotriva navelor comerciale în Marea Neagră, a anunţat joi o sursă diplomatică turcă, informează AFP, preluată de Agerpres.



''Le-am predat un protocol de acord - o ciornă - ruşilor şi ucrainenilor în scopul găsirii unei soluţii la loviturile în Marea Neagră'', a declarat sursa citată.



În urmă cu două zile, ministrul de Externe turc Hakan Fidan a afirmat, într-o conferinţă de presă la Baku, că răspândirea războiului dintre Ucraina şi Rusia la întreaga regiune a Mării Negre şi ameninţarea siguranţei cetăţenilor turci sunt inacceptabile. Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranţa navigaţiei.



În acelaşi cadru, şeful diplomaţiei turce a spus că Ankara şi-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluţii la război printr-un acord, fără a oferi alte detalii.



La începutul lunii august, Turcia le ceruse deja celor două ţări beligerante să pună în aplicare un ''moratoriu'' pe fondul recrudescenţei atacurilor contra navelor comerciale în Marea Neagră.



Şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov a estimat însă că o asemenea iniţiativă ar fi ''imposibil de supravegheat''.



Aproximativ 25 de vase turce, majoritatea navigând sub pavilion străin, au fost ţinta atacurilor în Marea Neagră în cursul verii, conform Camerei turce de comerţ maritim (IMEAK). Mai multe dintre aceste nave au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care intenţiona să împiedice astfel transportul de cereale şi hidrocarburi în beneficiul Rusiei.



Turcia l-a convocat la finalul lui august pe ambasadorul Ucrainei după atacarea unei nave turce în Marea Neagră şi a unui al doilea vas venit să îl remorcheze pe primul.

Editor : M.C