Live TV

Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Când intră în vigoare măsura

Data publicării:
Albania Restores TikTok Access as the EU Steps Up Digital Safety Enforcement, Tirana - 05 Feb 2026
Adolescenții și rețelele sociale. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Turcia a mai restricționat accesul la platformele online Ce alte țări vor să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

Turcia interzice, oficial, accesul la platformele de social media pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Legea a fost publicată sâmbătă, după ce Parlamentul turc adoptase proiectul în aprilie. Noile reguli vor intra în vigoare la 1 noiembrie, potrivit News.ro, care citează Politico.

Pentru a aplica interdicția, platformele de social media vor fi obligate să ia „măsurile tehnice și administrative necesare”, inclusiv să verifice vârsta utilizatorilor. Sistemul de verificare va funcționa cu ajutorul unui „token” emis de Guvern.

Legea prevede și măsuri de protecție pentru adolescenții de peste 15 ani. Platformele nu vor putea să le ofere servicii care ar putea crea dependență.

Turcia a mai restricționat accesul la platformele online

Nu sunt primele restricții impuse de Turcia asupra serviciilor de social media. De-a lungul timpului, au fost blocate conturi ale unor instituții media sau ale unor activiști, iar în unele cazuri accesul la platforme întregi a fost suspendat.

În 2024, Ankara a blocat Instagram timp de o săptămână, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta a cenzurat postările utilizatorilor care îl comemorau pe Ismail Haniyeh, lider al Hamas.

Săptămâna trecută, autoritățile turce au blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale, după ce o instanță a considerat că materialele publicate constituiau „propagandă LGBT”. Decizia a provocat indignare din partea organizațiilor pentru drepturile omului și libertatea presei.

Un raport publicat în 2025 de organizația americană Freedom House a descris internetul din Turcia ca fiind „lipsit de libertate”.

Ce alte țări vor să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

Turcia se alătură unui număr tot mai mare de state care au introdus sau analizează restricții de vârstă pentru accesul copiilor la platformele de social media. Printre acestea se numără Australia și Indonezia.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania avansează, la rândul lor, cu măsuri legislative care urmăresc limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Regatul Unit ar putea introduce o interdicție în cursul anului viitor.

Canada a prezentat un proiect de lege care ar restricționa accesul la platformele de social media pentru copiii sub 16 ani.

În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legislativă care vizează limitarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și la platformele de partajare a videoclipurilor. Inițiativa a venit după luni de presiuni din partea liderilor europeni pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție a minorilor în mediul online.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
1
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Colaj foto Profimedia
3
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
mintia
4
Prima turbină pe gaz a centralei Mintia a fost pornită. Bolojan: „Mai multă energie...
kelemen hunor inquam
5
Kelemen Hunor: Anticipatele nu schimbă absolut nimic în bine. În jurul partidului AUR se...
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări
Digi Sport
VIDEO Erau ÎN DIRECT când a început cutremurul de 7,7 grade. Imaginile au făcut înconjurul planetei: 12 milioane de vizualizări
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tiktok and Instagram, Facebook and Twitter application on screen Apple iPhone X.
Război între Meta și TikTok: reclamele platformei chineze, interzise în SUA și alte șase țări
ciprian ciucu primar ankara
Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu primarul Ankarei. Ce proiecte vor să dezvolte Bucureștiul și capitala Turciei
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Turcia avertizează: Rusia și Ucraina intensifică atacurile. „Marea Neagră nu trebuie transformată într-un nou front”
nave drone marea neagra bulgaria 1
Bulgaria cheamă România și Turcia la consultări după atacurile asupra navelor din Marea Neagră
Mideast Wars Yemen
„NATO a musulmanilor” dă primul test: Turcia și Pakistanul trimit trupe pentru sprijinirea Arabiei Saudite contra rebelilor houthi
Recomandările redacţiei
george simion petrisor peiu
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu...
raluca turcan
Raluca Turcan îl atacă pe Nicuşor Dan: De ce a vrut să rupă PNL, dar...
smr doicesti
Secretar de stat: Peste 80% dintre condiţiile pentru investiţia în...
Parlamentul European
Preşedinţia UE vrea reducerea cu 8% a bugetului 2028-2034, PE...
Ultimele știri
Institutul de Lingvistică al Academiei Române explică de ce „supat” este un cuvânt corect: „Nu se ascunde de gramatică”
Descoperire rară în Egipt: un inel antic, cu imaginea Farului din Alexandria, găsit în ruinele unui palat scufundat
Două tornade au lovit Sicilia: mașini răsturnate și zeci de răniți. Peste 270 de elevi au fost evacuați dintr-o școală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!”
Adevărul
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care...
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a ajuns de la muncitor necalificat la o avere de zeci de milioane de euro. Ce studii are
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Halle Berry și Olivier Martinez. El o acuză că l-a agresat pe fiul lor, ea dă replica: "Eu sunt...
Adevarul
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de...
Newsweek
Este justificat impozitul pe venit la pensie? Avocat: Pensia contributivă ar trebui tratată ca drept câștigat
Digi FM
George Clooney, eclipsat de eleganța soției sale. Amal, spectaculoasă într-o rochie strălucitoare, cu umerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământ şi Marte sunt vecine, dar s-au format în mod diferit. „O adevărată muncă de detectiv să afli ce s-a...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”