Turcia interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Când intră în vigoare măsura

Turcia interzice, oficial, accesul la platformele de social media pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Legea a fost publicată sâmbătă, după ce Parlamentul turc adoptase proiectul în aprilie. Noile reguli vor intra în vigoare la 1 noiembrie, potrivit News.ro, care citează Politico.

Pentru a aplica interdicția, platformele de social media vor fi obligate să ia „măsurile tehnice și administrative necesare”, inclusiv să verifice vârsta utilizatorilor. Sistemul de verificare va funcționa cu ajutorul unui „token” emis de Guvern.

Legea prevede și măsuri de protecție pentru adolescenții de peste 15 ani. Platformele nu vor putea să le ofere servicii care ar putea crea dependență.

Turcia a mai restricționat accesul la platformele online

Nu sunt primele restricții impuse de Turcia asupra serviciilor de social media. De-a lungul timpului, au fost blocate conturi ale unor instituții media sau ale unor activiști, iar în unele cazuri accesul la platforme întregi a fost suspendat.

În 2024, Ankara a blocat Instagram timp de o săptămână, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta a cenzurat postările utilizatorilor care îl comemorau pe Ismail Haniyeh, lider al Hamas.

Săptămâna trecută, autoritățile turce au blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale, după ce o instanță a considerat că materialele publicate constituiau „propagandă LGBT”. Decizia a provocat indignare din partea organizațiilor pentru drepturile omului și libertatea presei.

Un raport publicat în 2025 de organizația americană Freedom House a descris internetul din Turcia ca fiind „lipsit de libertate”.

Ce alte țări vor să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

Turcia se alătură unui număr tot mai mare de state care au introdus sau analizează restricții de vârstă pentru accesul copiilor la platformele de social media. Printre acestea se numără Australia și Indonezia.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania avansează, la rândul lor, cu măsuri legislative care urmăresc limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Regatul Unit ar putea introduce o interdicție în cursul anului viitor.

Canada a prezentat un proiect de lege care ar restricționa accesul la platformele de social media pentru copiii sub 16 ani.

În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legislativă care vizează limitarea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și la platformele de partajare a videoclipurilor. Inițiativa a venit după luni de presiuni din partea liderilor europeni pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție a minorilor în mediul online.

Editor : A.P.