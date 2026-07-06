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Turcia își folosește patrimoniul culinar pentru a promova înțelegerea globală în perspectiva summitului NATO

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Turkiye's communications director highlights gastrodiplomacy ahead of NATO summit
Întâlnirea cu presa a directorului de comunicare turc Burhanettin Duran. Foto: Profimedia
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Din articol
Filosofia „Mesei Patrimoniului” Sustenabilitate Presa internațională laudă ospitalitatea turcă și subliniază rolul strategic al Turciei în cadrul NATO

Directorul de comunicare al Turciei, Burhanettin Duran, a găzduit duminică, la Ankara, jurnaliști internaționali, explicând modul strategic în care țara sa utilizează patrimoniul culinar pentru a promova înțelegerea globală în perspectiva summitului NATO din 7-8 iulie. „Uneori, o masă luată împreună poate spune ceea ce paginile de documente nu pot exprima”, a afirmat Duran în cadrul cinei organizate în capitala Turciei, scrie Anadolu.

El a subliniat că natura personală a împărtășirii mâncării facilitează adesea o înțelegere reciprocă mai profundă decât diplomația formală.

Duran a prezentat în detaliu programul intitulat „Modelul de gastrodiplomație al Turciei: Masa Patrimoniului”, caracterizând bucătăria drept una dintre „cele mai directe, sincere și durabile expresii ale puterii soft”.

Filosofia „Mesei Patrimoniului”

Duran a aprofundat filosofia culturală a mesei turcești, descriind-o ca un cerc în care toată lumea stă la o distanță egală, fără ierarhii. El a evidențiat expresia locală „legătura pâinii și a sării împărtășite” pentru a ilustra legătura profundă care se creează între cei care mănâncă împreună.

„O ceașcă de cafea rămâne în amintire timp de 40 de ani”, a remarcat Duran, citând un proverb tradițional pentru a sublinia modul în care ospitalitatea simplă poate crea prietenii pe viață.

El a menționat că Gaziantep, Hatay și Afyonkarahisar sunt membre recunoscute ale Rețelei Orașelor Creative UNESCO în domeniul gastronomiei, ceea ce reflectă bogăția patrimoniului țării.

Sustenabilitate

Duran a recunoscut contribuția primei doamne Emine Erdogan la sporirea vizibilității internaționale a gastronomiei naționale prin inițiative precum Săptămâna Bucătăriei Turcești.

El a explicat că bucătăria turcă este prezentată alături de valori universale, printre care sustenabilitatea, „zero deșeuri” și protejarea producției locale.

Presa internațională laudă ospitalitatea turcă și subliniază rolul strategic al Turciei în cadrul NATO

Jurnaliștii internaționali care relatează de la summitul NATO au lăudat „gastrodiplomația” Turciei, subliniind în același timp rolul esențial al țării în securitatea regională și coeziunea alianței.

Iris Tao, reprezentantă a presei americane, a declarat că a fost impresionată de accentul pus de Duran pe puterea mâncării de a uni culturi diferite și de ideea că împărtășirea unei mese este mai puternică decât documentele diplomatice. Jurnalista, care a menționat că se află pentru prima dată în Turcia, a descris mâncarea ca fiind „foarte gustoasă”.

Camelia Dontu, reprezentantă a presei românești, a evidențiat frumusețea Turciei și a remarcat că ospitalitatea acesteia ar putea fi o sursă de inspirație pentru ceilalți.

Dontu a afirmat că războiul dintre Rusia și Ucraina se desfășoară în apropierea țării sale și că consideră summitul important în acest context, precum și din perspectiva discuțiilor privind apărarea, scrie Anadolu.

Peter Ernstved Rasmussen, reprezentant al presei daneze, a spus că a mai fost în Turcia și că a găsit mâncarea turcească „fantastică”.

El a caracterizat Turcia drept „puntea către est”, subliniind necesitatea de a „menține relațiile bune între Est și Vest”. Rasmussen a afirmat că o prioritate cheie a summitului este de a se asigura că SUA „își vor confirma angajamentul față de alianță”.

Daniel Tkiie, reprezentant al presei ucrainene, a afirmat că mesajul „împărțirii pâinii” contribuie la „îmbunătățirea relațiilor” dintre societăți. El a spus că este un fan al bucătăriei turcești și a descris evenimentul ca fiind minunat.

El și-a exprimat speranța într-o „unitate puternică” în ceea ce privește sprijinul acordat Kievului și a subliniat „poziția unică” a Turciei de a acționa ca mediator între Ucraina și Rusia.

Editor : M.C

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