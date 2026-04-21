Turcia: Peste 100 de mineri care veniseră în marș la Ankara și intraseră în greva foamei au fost arestaţi

O sută zece mineri turci în greva foamei la Ankara de luni pentru a cere plata salariilor restante au fost arestaţi marţi dimineaţă, a anunţat sindicatul lor, relatează AFP.



„În condiţiile în care ne aşteptam să putem vorbi cu cineva în faţa Ministerului Energiei, am primit drept singur răspuns arestarea a 110 din colegii noştri”, a postat pe X Sindicatul independent al minerilor (Bagimsiz Maden-Is).



Minerii, ajunşi în capitala turcă luni din provincia vecină Eskisehir (centru) după nouă zile de marş de aproape 200 km, au început un protest la bustul gol în faţa gardului Ministerului Energiei.



„Ne este foame”, şi-au scris mulţi dintre ei pe propriul corp.



„În această ţară, muncitorii nu contează, numai banii contează (...). Ruşine celor care conduc această ţară”, a declarat luni seară Gokay Cakir, şeful Sindicatului independent al minerilor, prezent la faţa locului.



Încercuiţi de poliţie, manifestanţii au cerut plata salariilor restante şi a indemnizaţiilor de concediere de către angajatorul lor, Doruk Mining.



Contactat de AFP, Ministerul Energiei nu a dorit să comenteze informaţia, notează France Presse.

