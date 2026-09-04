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Turcia poate juca un rol cheie în a forța Rusia să accepte un armistițiu, susține ambasadorul ucrainean la Ankara

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Russia Ukraine War
Nava cargo Golden Leo s-a scufundat în Marea Neagră. Foto: Profimedia
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Din articol
Atacuri în Marea Neagră

Ucraina a prezentat propuneri privind un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră și reluarea transportului de cereale, iar Turcia ar putea juca un rol cheie în a forța Rusia să accepte un armistițiu, a declarat ambasadorul ucrainean la Ankara, Nariman Dzhelyal, într-un interviu acordat RBC-Ukraine.

Potrivit acestuia, pe fondul atacurilor continue ale Rusiei asupra navelor civile, inclusiv a celor care transportă cereale ucrainene, se manifestă o îngrijorare serioasă în rândul armatorilor și al companiilor de asigurări, precum și al statelor din regiune.

Ambasadorul a subliniat că Ucraina, la rândul său, are propuneri concrete privind încetarea atacurilor în Marea Neagră și transportul de cereale. Aceste propuneri au fost exprimate de președintele Volodimir Zelenski, iar Ucraina așteaptă în prezent un răspuns.

Chiar dacă se ajunge la o anumită înțelegere, rămâne întrebarea dacă partea rusă poate fi obligată să respecte un moratoriu condiționat asupra atacurilor, spune Dzhelyal. Iar Turcia ar putea juca un rol în această chestiune, adaugă el.

„Aici, rolul Turciei ar putea deveni esențial. Din situația din Strâmtoarea Ormuz putem observa cât de dificil este acest lucru. Din păcate, asigurarea siguranței complete a navigației în astfel de condiții este extrem de dificilă”, a adăugat ambasadorul ucrainean la Ankara.

Atacuri în Marea Neagră

Cu câteva zile în urmă, viceministrul rus de Externe, Alexander Grushko, a declarat că partea rusă nu vede încă condițiile necesare pentru restabilirea acordului privind exportul de cereale din Marea Neagră. Potrivit acestuia, Moscova leagă o eventuală revenire la acord de poziția Occidentului cu privire la sancțiuni.

Conform publicației „The Telegraph”, atacurile rusești asupra navelor civile și a infrastructurii portuare au restricționat semnificativ operațiunile porturilor din Odesa, Chornomorsk și Pivdennyi. Din cauza riscurilor crescânde, armatorii refuză să intre în porturile ucrainene, ceea ce a dus deja la o scădere a exporturilor și ar putea costa Ucraina până la 1,5% din PIB până la sfârșitul anului.

Preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că atacurile din Marea Neagră au reînnoit criza globală a cerealelor, în special în Africa, şi a solicitat o soluţie urgentă. Luni, ministrul său de externe, Hakan Fidan, a declarat că Ankara a pregătit un plan pentru restabilirea tranzitului în condiţii de siguranţă al cerealelor prin Marea Neagră şi că îl discută atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.

Cu toate acestea, Rusia a declarat miercuri că nu vede niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră.

Turcia a contribuit la medierea unui acord în iulie 2022 pentru a permite exportul în condiţii de siguranţă a aproape 33 de milioane de tone de cereale ucrainene prin Marea Neagră, dar Rusia s-a retras în 2023, plângându-se de obstacole în calea exporturilor sale de alimente şi îngrăşăminte.

 

Editor : C.L.B.

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