Turcia, pregătită să găzduiască noi runde de negocieri între Ucraina și Rusia: „Ne-am exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin”

Turcia rămâne dispusă să sprijine eforturile diplomatice menite să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, inclusiv prin găzduirea viitoarelor runde de negocieri între cele două părți, relatează Ukrinform.

Ministrul turc al Afacerilor Externe, Hakan Fidan, a făcut această declarație pe X, în urma unei vizite de două zile în Rusia.

„Din partea Turciei, sperăm ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie la masa negocierilor. În acest context, ne-am exprimat încă o dată disponibilitatea de a oferi orice fel de sprijin, inclusiv găzduirea unor negocieri ulterioare”, a scris șeful diplomației turce.

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Potrivit ministrului, delegația turcă a avut o serie de întâlniri la Moscova și Kazan cu înalți oficiali ruși. Printre aceștia s-au numărat președintele rus Vladimir Putin, ministrul de Externe Serghei Lavrov, consilierul prezidențial Igor Levitin, negociatorul-șef al Rusiei pentru Ucraina, Vladimir Medinski, directorul general al Rosneft, Igor Sechin, secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, directorul FSB, Alexander Bortnikov, directorul Serviciului de Informații Externe, Serghei Narîșkin, și șeful GRU, Igor Kostyukov.

Fidan a declarat că discuțiile s-au axat pe cooperarea bilaterală și pe problemele regionale actuale.

S-a acordat o atenție deosebită situației din Caucazul de Sud. Ministrul turc al afacerilor externe a reafirmat sprijinul Ankarei pentru eforturile de instaurare a păcii și prosperității în regiune și a subliniat potențialul platformei regionale de cooperare „3+3”.

În urma întâlnirii sale cu Lavrov, Fidan a declarat că prioritatea principală a Turciei este readucerea Rusiei și Ucrainei la masa negocierilor pentru a se ajunge la o soluționare pașnică a conflictului.

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Editor : A.M.G.