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Turcia și-a transformat aeroportul pentru a găzdui noul Air Force One al lui Trump. Cât a investit Ankara

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Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto Profimedia
Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto: Profimedia
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Din articol
Peste 76 de metri lungime și o greutate de până la 442 de tone Pista a fost lărgită și prelungită

Noul avion Air Force One al președintelui SUA este atât de mare încât Turcia a trebuit să transforme un aeroport militar special pentru acesta. Conform unor informații din presa turcă, preluate de focus.de, noua pistă a costat peste 120 de milioane de dolari.

Turcia a trebuit să modernizeze extensiv un fost aeroport militar înainte de summitul NATO de la Ankara, astfel încât gigantul avion să poată ateriza acolo.

Peste 76 de metri lungime și o greutate de până la 442 de tone

Aeronava în cauză este un Boeing 747-8, a cărui valoare este de aproximativ 400 de milioane de dolari americani. Cu o lungime de peste 76 de metri și o greutate maximă la decolare de aproximativ 442 de tone, este considerată cea mai mare aeronavă de pasageri construită vreodată de Boeing.

Tocmai această dimensiune extraordinară a necesitat renovări ample ale fostului aeroport militar Etimesgut din Ankara. După o fază de construcție de opt luni, aeroportul a fost redeschis la timp pentru summitul NATO și este acum folosit pentru zboruri de stat, diplomatice și VIP.

Pista a fost lărgită și prelungită

Reconstrucția nu s-a limitat la o pistă mai lungă. Pista a fost prelungită de la 2.450 la 3.000 de metri. Cu toate acestea, lărgirea ei de la 42 la 60 de metri a fost și mai complexă.

Această singură modificare a adus aeroportul la standardele categoriei F ale OACI, cea mai înaltă clasificare a aerodromurilor utilizată de aeronavele comerciale și la care se ridică doar modelele Boeing 747-8 și Airbus A380.

Funcționând sub codul „ANK”, aeroportul a fost reconfigurat pentru a gestiona zborurile VIP, diplomatice și de stat, contribuind totodată la reducerea aglomerației de la principalul aeroport din Ankara, Esenboğa, după cum relatează TurkiyeToday. Dintre zecile de aeronave guvernamentale așteptate cu ocazia summitului, niciuna nu a impus cerințe mai mari aeroportului decât Boeing 747-8 care este transformat în viitorul Air Force One al Statelor Unite.

Editor : M.C

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