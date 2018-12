Turcia trece la acțiune după ce SUA și-au anunțat retragerea militară din Siria. Tancurile au pornit spre granița turco-siriană

Turcia şi-a consolidat posturile de control de la frontiera cu Siria, în pofida anunţului anterior conform căruia o ofensivă militară preconizată a fost amânată, transmite luni dpa, citată de Agerpres.





Echipamente, printre care tancuri şi piese de artilerie, precum şi trupe au sosit în provincia Kilis, situată în sud-estul Turciei.



În acelaşi timp, în interiorul Siriei, luptători ai opoziţiei siriene susţinuţi de Turcia au fost desfăşuraţi în apropierea oraşului Manbij (nordul Siriei), aflat sub controlul kurzilor.



Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat pe 12 decembrie că ţara sa va lansa o ofensivă militară la Manbij, care se află sub controlul Unităţilor de Protecţie a Poporului (YPG). Totuşi, Erdogan a amânat ofensiva, la două zile după ce SUA au declarat că îşi retrag trupele din Siria.



Ankara susţine că YPG este o extensie a Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizaţie considerată teroristă de către Turcia, Uniunea Europeană şi SUA.



Anterior în acest an, armata turcă şi rebelii sirieni au capturat enclava Afrin, deţinută până atunci de kurzii sirieni.

