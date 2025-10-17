Live TV

Turcia trimite specialiști în Gaza, pentru a căuta cadavrele ostaticilor israelieni nereturnate de Hamas

Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

Turcia a trimis în Gaza 81 de specialiști pentru a participa la operațiunile de căutare a cadavrelor celor 19 ostatici israelieni despre care mișcarea teroristă Hamas spune că nu au fost găsite, a anunțat joi o sursă din cadrul Ministerului turc al Apărării. Aceste căutări vor fi efectuate de echipe de salvare din cadrul AFAD, agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, potrivit Daily Sabah.

„81 de membri ai AFAD se află deja la fața locului”, a declarat sursa referindu-se la agenția turcă pentru gestionarea catastrofelor și urgențelor, adăugând că una dintre echipe se va concentra pe căutarea și recuperarea cadavrelor.

Întrebată dacă forțele militare turce ar putea interveni, sursa a răspuns că aceasta ar fi „mai degrabă sarcina entităților civile precum AFAD”, dar, în teorie, armata ar putea ajuta dacă ar fi necesar.

Echipele de salvare ale AFAD sunt obișnuite să opereze în terenuri dificile și au intervenit în numeroase cutremure care au zguduit Turcia, inclusiv cel din februarie 2023 din sud-estul țării, care a provocat moartea a cel puțin 53.000 de persoane.

AFAD afirmă că a desfășurat misiuni de salvare și ajutor umanitar în peste 50 de țări de pe cinci continente în ultimii ani, inclusiv în Somalia, teritoriile palestiniene, Ecuador, Filipine, Nepal, Yemen, Mozambic și Ciad.

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas a declarat miercuri că a returnat Israelului rămășițele pământești ale tuturor ostaticilor decedați la care a avut acces, menționând că recuperarea altora va necesita echipament special, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ar putea permite forțelor israeliene să reia luptele în Gaza dacă Hamas nu respectă acordul de încetare a focului.

„Rezistența și-a îndeplinit angajamentul față de acord, predând toți prizonierii israelieni în viață aflați în custodia sa, precum și cadavrele la care a avut acces”, a declarat aripa armată a mișcării de rezistență palestiniene într-o declarație pe rețelele de socializare.

„În ceea ce privește cadavrele rămase, este nevoie de eforturi considerabile și de echipamente speciale pentru recuperarea și extragerea lor. Depunem eforturi mari pentru a închide acest dosar.”

„Israelul se va întoarce pe acele străzi imediat ce voi da ordinul. Dacă Israelul ar putea intra și i-ar zdrobi, ar face-o”, a declarat Trump pentru CNN într-o scurtă convorbire telefonică, când a fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă Hamas ar refuza să se dezarmeze.

 

 

 

 

