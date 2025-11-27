Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare

Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews.

Turiștii care vor rămâne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul britanic propune să le permită primarilor din marile orașe să introducă o taxă de vizitare.

Potrivit autorităților, taxa ar fi una „modestă” și s-ar aplica hotelurilor, pensiunilor, locuințelor de vacanță și altor forme de cazare plătită. Inițiativa aliniază Anglia la nivel cu Scoția și Țara Galilor, care au deja planuri avansate pentru astfel de taxe.

Guvernul spune că fondurile colectate ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea transportului, infrastructurii și economiei turistice locale. Industria ospitalității contestă însă propunerea, avertizând că adaugă costuri suplimentare într-un moment în care prețurile sunt deja ridicate.

De ce vrea Marea Britanie să introducă o taxă turistică

Planul prevede ca primarii din Regatul Unit să poată stabili propriul nivel al taxei și să reinvestească banii direct în comunitățile lor. Finanțarea ar putea susține modernizarea transportului, întreținerea spațiilor publice, programe culturale și îmbunătățirea experienței turistice.

Anglia atrage anual peste 130 de milioane de vizitatori care rămân peste noapte în zonă, iar oficialii susțin că până și o suprataxă mică ar putea contribui semnificativ la bugetele locale, fără a crește cheltuielile guvernului central.

Statele vecine au implementat deja măsuri similare. La Edinburgh, o taxă de 5% din prețul camerei va intra în vigoare în iulie 2026. În Țara Galilor, autoritățile vor putea percepe din aprilie 2027 o taxă de 1,30 lire (1,50 euro) pe persoană pentru fiecare noapte de cazare.

Măsura este salutată de mai mulți lideri locali, printre care primarul Londrei, Sadiq Khan, care spune că taxa ar putea aduce „beneficii majore” pentru capitală. Primarii din Liverpool, Manchester, West Yorkshire sau North East subliniază că veniturile ar putea finanța evenimente importante, modernizări ale transportului și conservarea obiectivelor istorice.

Reacția industriei ospitalității

Organizațiile din domeniul hotelier critică însă ideea. Kate Nicholls, reprezentantă a UKHospitality, susține că o astfel de taxă ar putea costa publicul până la 518 milioane de lire și că nota finală va fi plătită de consumatori.

Dacă nivelul taxei ar urma modelul din Edinburgh (5% din costul total al cazării) aceasta „ar ridica efectiv TVA-ul la 27% pentru cei care vor să-și petreacă vacanțele în Marea Britanie”, spune Nicholls.

Guvernul a lansat o consultare publică de 12 săptămâni, deschisă până la 18 februarie. Se va analiza modul în care ar trebui concepute taxele, dacă este necesar un plafon și ce tipuri de cazări ar trebui să fie exceptate.

Adăposturile de urgență, centrele pentru persoane fără locuință și zonele rezidențiale înregistrate pentru comunitățile rome sau nomade vor fi exceptate. Primarii vor putea adăuga și alte excepții locale.

Cum se compară Marea Britanie cu restul Europei

Taxele în Regatul Unit nu ar fi o premieră. Peste o duzină de țări din UE percep deja taxe de oraș, care variază de la 1,50 euro pe noapte la procente din costul cazării.

Unele orașe au mers chiar mai departe: Veneția a introdus în 2024 o taxă de 5 euro pentru turiștii de o zi, sumă dublată la 10 euro în acest an.

În Spania, Catalonia aplică o taxă turistică din 2012, cu suprataxe semnificative în Barcelona. În prezent, orașul a majorat taxa suplimentară la maximum 4 euro pe noapte și a aprobat un plan de creșteri anuale până la 8 euro în 2029.

Banii colectați sunt folosiți pentru nevoi foarte diverse, de la protecția mediului la locuințe publice, cultură sau evenimente majore.

Miniștrii britanici spun că și varianta lor va fi reinvestită local și că, dacă nivelul taxei va rămâne rezonabil, impactul asupra numărului de turiști va fi unul „minimal”.

