Live TV

Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare

Data actualizării: Data publicării:
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
Stradă din Londra Foto: GettyImages
Din articol
De ce vrea Marea Britanie să introducă o taxă turistică Reacția industriei ospitalității Cum se compară Marea Britanie cu restul Europei

Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews

Turiștii care vor rămâne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul britanic propune să le permită primarilor din marile orașe să introducă o taxă de vizitare.

Potrivit autorităților, taxa ar fi una „modestă” și s-ar aplica hotelurilor, pensiunilor, locuințelor de vacanță și altor forme de cazare plătită. Inițiativa aliniază Anglia la nivel cu Scoția și Țara Galilor, care au deja planuri avansate pentru astfel de taxe.

Guvernul spune că fondurile colectate ar urma să fie folosite pentru dezvoltarea transportului, infrastructurii și economiei turistice locale. Industria ospitalității contestă însă propunerea, avertizând că adaugă costuri suplimentare într-un moment în care prețurile sunt deja ridicate.

De ce vrea Marea Britanie să introducă o taxă turistică

Planul prevede ca primarii din Regatul Unit să poată stabili propriul nivel al taxei și să reinvestească banii direct în comunitățile lor. Finanțarea ar putea susține modernizarea transportului, întreținerea spațiilor publice, programe culturale și îmbunătățirea experienței turistice.

Anglia atrage anual peste 130 de milioane de vizitatori care rămân peste noapte în zonă, iar oficialii susțin că până și o suprataxă mică ar putea contribui semnificativ la bugetele locale, fără a crește cheltuielile guvernului central.

Statele vecine au implementat deja măsuri similare. La Edinburgh, o taxă de 5% din prețul camerei va intra în vigoare în iulie 2026. În Țara Galilor, autoritățile vor putea percepe din aprilie 2027 o taxă de 1,30 lire (1,50 euro) pe persoană pentru fiecare noapte de cazare.

Măsura este salutată de mai mulți lideri locali, printre care primarul Londrei, Sadiq Khan, care spune că taxa ar putea aduce „beneficii majore” pentru capitală. Primarii din Liverpool, Manchester, West Yorkshire sau North East subliniază că veniturile ar putea finanța evenimente importante, modernizări ale transportului și conservarea obiectivelor istorice.

Reacția industriei ospitalității

Organizațiile din domeniul hotelier critică însă ideea. Kate Nicholls, reprezentantă a UKHospitality, susține că o astfel de taxă ar putea costa publicul până la 518 milioane de lire și că nota finală va fi plătită de consumatori.

Dacă nivelul taxei ar urma modelul din Edinburgh  (5% din costul total al cazării) aceasta „ar ridica efectiv TVA-ul la 27% pentru cei care vor să-și petreacă vacanțele în Marea Britanie”, spune Nicholls.

Guvernul a lansat o consultare publică de 12 săptămâni, deschisă până la 18 februarie. Se va analiza modul în care ar trebui concepute taxele, dacă este necesar un plafon și ce tipuri de cazări ar trebui să fie exceptate.

Adăposturile de urgență, centrele pentru persoane fără locuință și zonele rezidențiale înregistrate pentru comunitățile rome sau nomade vor fi exceptate. Primarii vor putea adăuga și alte excepții locale.

Cum se compară Marea Britanie cu restul Europei

Taxele în Regatul Unit nu ar fi o premieră. Peste o duzină de țări din UE percep deja taxe de oraș, care variază de la 1,50 euro pe noapte la procente din costul cazării.

Unele orașe au mers chiar mai departe: Veneția a introdus în 2024 o taxă de 5 euro pentru turiștii de o zi, sumă dublată la 10 euro în acest an.

În Spania, Catalonia aplică o taxă turistică din 2012, cu suprataxe semnificative în Barcelona. În prezent, orașul a majorat taxa suplimentară la maximum 4 euro pe noapte și a aprobat un plan de creșteri anuale până la 8 euro în 2029.

Banii colectați sunt folosiți pentru nevoi foarte diverse, de la protecția mediului la locuințe publice, cultură sau evenimente majore.

Miniștrii britanici spun că și varianta lor va fi reinvestită local și că, dacă nivelul taxei va rămâne rezonabil, impactul asupra numărului de turiști va fi unul „minimal”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
G4iQUxeXYAA5iJD
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire pe an candidatei ideale, dacă îndeplinește câteva condiții bizare
joan branson
Lady Joan, soția miliardarului britanic Richard Branson, a murit la vârsta de 80 de ani. Mesajul magnatului
AJAX,_the_Future_Armoured_Fighting_Vehicle_for_the_British_Army_MOD_45159441
Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au
Roman Abramovici
Insula unde Roman Abramovici și-a ascuns miliardele: de la refugiu sigur pentru oligarhii ruși la sancțiuni și lupte în instanță
margaret thatcher 4398634-AFP Mediafax Foto-SUZANNE PLUNKETT
„A fost o trădare cu zâmbetul pe buze”. Povestea șocantă a decăderii Doamnei de Fier
Recomandările redacţiei
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința...
barbat, frig, iarna
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut față de 2024. „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget”
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Tabel amenzi pentru viteză în Franţa. Câţi bani scoţi din buzunar dacă apeşi prea mult pedala de acceleraţie
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...