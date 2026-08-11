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Turiștii care merg în Spania pentru eclipsa de Soare ar putea declanșa noi incendii „devastatoare”. Măsuri anunțate de autorități

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Incendiu puternic de vegetație în Spania. Sursa: Profimedia
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Autoritățile din Spania se tem de izbucnirea unor noi incendii, în condițiile în care sute de mii de oameni se îndreaptă spre dealuri și plaje pentru a vedea mai bine eclipsa totală de Soare de miercuri.

„Vegetația este foarte uscată, iar cea mai mică scânteie sau neatenție ar putea duce la incendii de pădure devastatoare”, a declarat ministrul mediului, Sara Aagesen, în timpul unei vizite la Niebla, în sudul țării, locul unde a izbucnit cel mai recent incendiu din Spania, potrivit The Guardian.

Căldura necruțătoare și precipitațiile reduse au creat condiții ideale pentru incendii de vegetație care au devastat suprafețe extinse din Spania în ultimele săptămâni.

Poliția estimează că miercuri se vor efectua aproximativ 1,5 milioane de călătorii suplimentare cu mașina și există temeri că volumul de trafic ar putea bloca accesul vehiculelor de urgență dacă vor izbucni incendii în zonele rurale. Parcarea pe benzile de urgență sau în apropierea vegetației uscate a fost interzisă, la fel și grătarele și focurile de artificii.

Spania se numără printre cele mai bune locații din Europa pentru a urmări eclipsa totală de soare. Ministerul de Finanțe estimează că 460.000 de turiști străini vor vizita țara special pentru a vedea eclipsa.

Ca măsură de precauție, regiunea Valencia și-a închis parcurile naturale și a interzis drumețiile pe potecile rurale.

Luni, agenția națională de meteorologie, AEMET, a declarat că luna iulie a fost cea mai caldă lună din Spania continentală de la începutul înregistrărilor statistice, în 1961. De asemenea, luna trecută a fost cea mai secetoasă lună iulie din istoria Spaniei continentale, înregistrându-se doar 4,3 mm de ploaie, ceea ce reprezintă doar 26% din precipitațiile normale pentru această perioadă a anului.

Schimbările climatice provocate de om intensifică fenomenele meteorologice extreme pe glob și sunt responsabile pentru o probabilitate mai ridicată de incendii și suprafețe arse mai mari în sudul Europei.

Spitalele sunt în alertă pentru posibile leziuni oculare ale persoanelor care nu poartă ochelarii de soare de protecție, care au fost distribuiți gratuit în întreaga țară înainte de eclipsă. Șase mărci de ochelari au fost retrase de pe piață pentru că au fost considerate nesigure de către asociația de consumatori FACUA.

Oamenii ar trebui să poarte ochelarii înainte, în timpul și după eclipsă, a spus Jesús Merayo Lloves, directorul institutului de cercetare oftalmologică Fernández-Vega, avertizând că privitul direct la soare poate provoca daune ireparabile.

Eclipsa totală va traversa Spania și va putea fi observată cel mai bine de pe o bandă lată de aproximativ 200 km, de la A Coruña, în nord-vestul Atlanticului, până în Mallorca, în Marea Mediterană.

Locurile de cazare din orașele mici și satele aflate pe traseul acesteia, precum și observatoarele improvizate organizate de pasionații locali, au fost rezervate integral cu luni de zile înainte. Au existat rapoarte despre oameni care au oferit schimburi de locuințe din Washington DC și din alte regiuni ale SUA pentru un loc în satele din Castilla y León, una dintre cele mai bune regiuni pentru vizionarea eclipsei.

Agenția spațială americană NASA a instalat patru telescoape de mare putere lângă biserica din micul sat Villalibado, din nord-vestul Spaniei, de unde va transmite în direct eclipsa pentru peste 10 milioane de privitori.

NASA a ales acest sat, care a fost abandonat timp de zeci de ani înainte de a fi restaurat ca destinație de vacanță, după aproape un an de căutări pentru locul perfect din care să transmită eclipsa.

Editor : M.B.

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