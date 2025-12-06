Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală după ce vitrina care conținea bijuteriile coroanei de la Turnul Londrei a fost aparent acoperită cu alimente. Atracția turistică a fost închisă în timp ce poliția face cercetări, relatează The Independent.

Poliția a demarat o anchetă după ce au fost semnalate pagube la vitrina în care se afla Coroana Imperială.

Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au sosit la fața locului sâmbătă dimineața, după ce au fost semnalate pagube de natură penală.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Poliția a fost chemată la ora 09:48, sâmbătă, 6 decembrie, la Turnul Londrei, în urma unor sesizări privind distrugerea unei vitrine care conținea Coroana Imperială.

S-a raportat că patru protestatari au aruncat cu alimente asupra vitrinei, după care doi dintre ei au părăsit locul faptei. Ofițerii au colaborat îndeaproape cu poliția din City of London și cu agenții de securitate, iar patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală. Acestea au fost plasate în arest preventiv. Turnul a fost închis publicului pe durata anchetei poliției.”

Turnul Londrei, construit în anii 1070 de William Cuceritorul, atrage în prezent peste trei milioane de vizitatori pe an.

