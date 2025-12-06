Live TV

Video Turnul Londrei a fost închis. Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu alimente în vitrina în care era Coroana Imperială

Data publicării:
turnul londrei-protestatari-decembrie 2025
Turnul Londrei atrage în prezent peste trei milioane de vizitatori pe an. Foto: Captură video X/James Goddard

Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală după ce vitrina care conținea bijuteriile coroanei de la Turnul Londrei a fost aparent acoperită cu alimente. Atracția turistică a fost închisă în timp ce poliția face cercetări, relatează The Independent.

Poliția a demarat o anchetă după ce au fost semnalate pagube la vitrina în care se afla Coroana Imperială.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au sosit la fața locului sâmbătă dimineața, după ce au fost semnalate pagube de natură penală.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Poliția a fost chemată la ora 09:48, sâmbătă, 6 decembrie, la Turnul Londrei, în urma unor sesizări privind distrugerea unei vitrine care conținea Coroana Imperială.

S-a raportat că patru protestatari au aruncat cu alimente asupra vitrinei, după care doi dintre ei au părăsit locul faptei. Ofițerii au colaborat îndeaproape cu poliția din City of London și cu agenții de securitate, iar patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală. Acestea au fost plasate în arest preventiv. Turnul a fost închis publicului pe durata anchetei poliției.”

Turnul Londrei, construit în anii 1070 de William Cuceritorul, atrage în prezent peste trei milioane de vizitatori pe an.

Citește și:

„O realizare inginerească fără precedent”: turla unei biserici din Londra, suspendată la peste 13 metri deasupra unui șantier

Momente tensionate în centrul Londrei, după ce un bărbat a escaladat turnul Big Ben în semn de protest

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
4
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mick Meaney, muncitor din Irlanda, care a stat 61 de zile într-un sicriu
„Îngropat de viu”: Povestea muncitorului din Irlanda care a stat într-un sicriu, în pământ, timp de 61 de zile
spalatorie auto
Bărbatul care a forțat 8 români să muncească în condiții groaznice la o spălătorie auto din Londra a ajuns la închisoare
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Ambasada Chinei la Londra
China amenință Marea Britanie cu consecințe dacă nu e lăsată să-și construiască la Londra „cea mai mare ambasadă din Europa”
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
Recomandările redacţiei
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii...
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri...
Mihail Kasianov și Vladimir Putin
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre...
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
Ultimele știri
Expert în apărare: Putin ar putea fi sfătuit să demonstreze că Articolul 5 nu funcționează. Cele mai mari vulnerabilități ale României
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință
„Cum am ajuns aici?” Nicolas Sarkozy face dezvăluiri despre timpul petrecut în închisoare: „Am fost frapat. Griul devora totul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, gest de ultim moment. Și-a contactat tatăl după ce acestuia i-a fost amputat un picior. "Zile...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Trucuri de la instalatori și electricieni: Cum să folosești electrocasnicele astfel încât să plătești cu 500...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Cu nume și prenume”. Hansi Flick a cerut transferul unui român la Barcelona! Îl vrea din iarnă la echipă
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Oprit ANPC
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC. Nereguli grave descoperite de comisari
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă