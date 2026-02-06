Live TV

Video&Foto Turul doi al alegerilor prezidențiale din Portugalia va avea loc duminică, în ciuda furtunii Leonardo și inundațiilor

Sado River overflowed after Storm Leonardo in Alcacer do Sal
Efectele furtunii Leonardo în Portugalia. Foto: Profimedia Images

Autoritatea electorală portugheză a confirmat că turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, conform calendarului stabilit, în ciuda perturbărilor provocate de intemperii care au afectat țara în ultimele zile. Furtuna Leonardo a provocat moartea unei persoane în Portugalia, a făcut ravagii și în Spania.

Comisia Națională a Alegerilor (CNE) a precizat, într-un comunicat de joi, că legea „nu permite amânarea generală a alegerilor la nivel național”,relatează AFP preluată de News.ro. Decizia vine după ce candidatul naționalist Andre Ventura a cerut amânarea scrutinului în care îl înfruntă pe socialistul moderat Antonio José Seguro.

Potrivit CNE, eventualele amânări țin de autoritățile municipale, așa cum a explicat și președintele în exercițiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Astfel, Primăria din Alcácer do Sal – una dintre cele mai afectate comune din sudul Portugaliei de inundațiile provocate de furtuna Leonardo – a anunțat deja că își va amâna alegerile pentru duminica viitoare.

Chiar și în acest caz, CNE a subliniat că „legea nu impune amânarea în toate secțiile de votare municipale”.

Comunicatul instituției precizează că „existența unei stări de calamitate, a alertelor meteorologice sau a unor situații nefavorabile nu constituie, în sine, un motiv suficient pentru amânarea votului la nivel municipal sau regional”.

Andre Ventura declarase anterior că va propune amânarea votului cu o săptămână, pentru „egalitate între toți portughezii”.

Socialistul Antonio José Seguro, favorit în turul doi, s-a declarat în favoarea menținerii datei alegerilor acolo unde este posibil.

„Autorităților le revine să evalueze condițiile pentru organizarea alegerilor în fiecare comună (...). Eu îi îndemn pe portughezii care pot să voteze să o facă duminică”, a spus el presei.

