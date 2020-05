Twitter a ascuns o postare a lui Donald Trump care „glorifică violenţa”

Donald Trump este din nou subiectul unei controverse pe Twitter – o postare a preşedintelui american de pe platforma socială a fost ascuns pentru că „glorifică violenţa”, relatează BBC.

În postarea sa de pe Twitter, Donald Trump i-a numit pe protestatarii din Minneapolis „huligani” şi i-a ameninţat că va trimite armata să îi împuşte dacă protestele continuă.

„Nu pot să stau şi să privesc cum asta se întâmplă unui mare oraş american. O lipsă total de leadership. Fie primarul radical de stângă Jacob Frey îşi face treaba şi readuce oraşul sub control, fie trimit eu Garda Naţională şi fac treabă. Aceşti huligani dezonorează memoria lui George Floyd, iar eu nu voi permite asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz şi i-am spus că armata este cu el până la capăt. Dacă are probleme, vom prelua noi controlul, iar atunci când vor începe jafurile vom începe şi noi să tragem”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Foto: Captură Twitter/realDonaldTrump

După ce Trump a ameninţat că va pune armata să tragă în protestatari, Twitter a ascuns şi marcat comentariul. El poate fi încă vizualizat după apăsarea unui buton - „Acest Tweet a încălcat regulile Twitter în ce priveşte glorificarea violenţei. Twitter, a hotărât, însă, că este în interesul publicului ca acest Tweet să rămână accesibil”.

Este al doilea episod de conflict deschis dintre preşedintele Trump şi reţeaua socială pe care acesta postează de zeci de ori în fiecare zi. În urmă cu câteva zile, Twitter a marcat două postări ale lui Trump în care acesta propaga informaţii false cu privire la votul prin corespondenţă. Represaliile preşedintelui american nu au întârziat să apară – el a ameninţat că va închide reţelele sociale. Joi, a semnat un decret prezidenţial prin care platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date în judecată dacă se consideră că au blocat sau au etichetat în mod eronat drept false unele postări ale utilizatorilor.

Editor: Adrian Dumitru