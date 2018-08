Uciderea faimoasei cercetătoare Mary White. Fiica ei, în vârstă de 67 de ani, a fost arestată

Reputata cercetătoare în paleobotanică Mary Elisabeth White ar fi fost ucisă de fiica ei în vârstă de 67 de ani.

Captură video: Mary Elisabeth White

Duminică noaptea, poliția din Noua Galie de Sud a fost chemată de urgență la un azil de bătrâni din orașul Bundanoon.

Ore mai târziu, a fost anunțată uciderea lui Mary Elisabeth White, în vârstă de 92 de ani, un nume de referință în știința mediului înconjurător, transmite ABC News.

Miercuri, Barbara Eckersley, în vârstă de 67 de ani, fiica cercetătoarei, a fost adusă la o secție de poliție din regiunea Southern Highlands, fiind acuzată de omucidere.

Într-o scurtă discuție cu presa pe treptele tribunalului din orașul Goulburn, avocatul lui Barbara Eckersley a declarat că femeiea nu a mai avut până acum probleme cu legea și că aceasta nu vrea să ceară deocamdată eliberarea pe cauțiune.

Mary Elisabeth White a devenit în 2009 membră a Ordinului Australian „pentru promovarea conștientizării sporite a lumii naturale”. În 2013, cercetătoarea a primit Premiul Eureka pentru cartea sa din 1994: After the Greening – the Browning of Australia.

