Ucraina anunță că a lovit cu drone o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică

O platformă petrolieră rusă aparţinând gigantului Lukoil, situată în Marea Caspică, a fost atacată cu drone ucrainene, a anunţat vineri un reprezentant al Serviciului ucrainene de securitate (SBU).

Aceasta este cea de a treia platformă atacată de Ucraina la Marea Caspică în ultimele săptămâni.

Drone cu rază lungă de acţiune, operate de Centrul special de operaţiuni Alpha al SBU, au lovit o plaformă situată în câmpul petrolifer şi gazifer Korşaghin, exploatat de Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat sub protecţia anonimatului o sursă din SBU pentru Kyiv Independent, potrivit News.ro.

Potrivit sistemului de monitorizare GEM.wiki al Global Energy Monitor, producţia petrolieră a Korşaghin în 2023 a fost de aproximativ 7,33 milioane de barili (aproximativ 22.000 de barili pe zi), cu o capacitate de un milion de metri cubi pe an.

SBU a atacat anterior cu drone platformele Filanovski, la 11 decembrie, şi Korşaghin la 12 decembrie.

De asemenea, SBU a mai anunțat azi o lovitură de succes asupra unui petrolier al flotei fantomă a Rusiei în apele neutre ale Mării Mediterane, o premieră pentru armata ucraineană.

„Rusia a folosit acest petrolier pentru a eluda sancțiunile și a câștiga bani care au fost apoi folosiți pentru a purta război împotriva Ucrainei. Din punctul de vedere al dreptului internațional și al legilor și obiceiurilor de război, acest lucru îl face o țintă pe deplin legitimă pentru SBU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va lovi oriunde în lume, indiferent unde s-ar afla”, a precizat SBU.

Editor : B.P.