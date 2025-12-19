Live TV

Ucraina anunță că a lovit cu drone o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică

Data actualizării: Data publicării:
platforma petroliera rusia
Sursă foto: X

O platformă petrolieră rusă aparţinând gigantului Lukoil, situată în Marea Caspică, a fost atacată cu drone ucrainene, a anunţat vineri un reprezentant al Serviciului ucrainene de securitate (SBU). 

Aceasta este cea de a treia platformă atacată de Ucraina la Marea Caspică în ultimele săptămâni.

Drone cu rază lungă de acţiune, operate de Centrul special de operaţiuni Alpha al SBU, au lovit o plaformă situată în câmpul petrolifer şi gazifer Korşaghin, exploatat de Lukoil-Nizhnevolzhskneft, a declarat sub protecţia anonimatului o sursă din SBU pentru Kyiv Independent, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit sistemului de monitorizare GEM.wiki al Global Energy Monitor, producţia petrolieră a Korşaghin în 2023 a fost de aproximativ 7,33 milioane de barili (aproximativ 22.000 de barili pe zi), cu o capacitate de un milion de metri cubi pe an.

SBU a atacat anterior cu drone platformele Filanovski, la 11 decembrie, şi Korşaghin la 12 decembrie.

De asemenea, SBU a mai anunțat azi o lovitură de succes asupra unui petrolier al flotei fantomă a Rusiei în apele neutre ale Mării Mediterane, o premieră pentru armata ucraineană.

„Rusia a folosit acest petrolier pentru a eluda sancțiunile și a câștiga bani care au fost apoi folosiți pentru a purta război împotriva Ucrainei. Din punctul de vedere al dreptului internațional și al legilor și obiceiurilor de război, acest lucru îl face o țintă pe deplin legitimă pentru SBU. Inamicul trebuie să înțeleagă că Ucraina nu se va opri și îl va lovi oriunde în lume, indiferent unde s-ar afla”, a precizat SBU.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Cotton harvest from field
2
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
proteste slovacia avertizori integritate
5
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump a semnat legea privind cheltuielile de apărare ale SUA. Ce sumă a fost agreată de congresmeni pentru Ucraina până în 2027
profimedia-1060282816
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O mașină cu o mamă și trei copii a fost surprinsă în explozie
v orban face un gest cu mana
Viktor Orban exclude definitiv folosirea activelor ruseşti îngheţate în folosul Ucrainei. „Este un drum închis. S-a terminat”
Recomandările redacţiei
Federal President visits US forces in Grafenwoehr
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți...
femeie munceste de acasa
Obișnuitele „punți” între zilele libere pentru bugetari, eliminate...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
soldați pe front în ucraina
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile...
Ultimele știri
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a fost apreciat”
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Fermierii și ecologiștii salută amânarea acordului UE - Mercosur. Ce urmează
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Anunț oficial pentru șoferii din România. Ce prețuri se majorează de la 1 ianuarie 2026: ”Abia atunci se va...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Tradiții și obiceiuri de Ignat 2025. Ce nu este bine să faci pe 20 decembrie, e considerat mare păcat
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...