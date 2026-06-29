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Ucraina a adăugat Republica Moldova pe lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie

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Ukrainian government building at night in Kiev the capital of Ukraine
Guvernul Ucrainei. Foto: Profimedia
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Cabinetul de miniştri al Ucrainei a adăugat Republica Moldova pe lista ţărilor cu care acceptă acord de dublă cetăţenie, o decizie guvernamentală anunţată pe contul de Telegram de ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, care o consideră „un pas strategic al Ucrainei către Moldova”, scrie deschide.md.

„Acum, acest mecanism juridic este deschis vecinilor noştri - cetăţenii Republicii Moldova. Pentru noi, includerea Moldovei în această listă nu este doar o extindere formală a geografiei. Acesta este un pas logic în dezvoltarea relaţiilor cu o ţară cu care împărtăşim o frontieră comună şi o cale comună către UE. O ţară care oferă asistenţă cetăţenilor noştri şi sprijină Ucraina încă din primele zile ale invaziei la scară largă”, a afirmat ministrul ucrainean.

Măsura a fost luată după ce guvernul de la Kiev a adoptat, în luna mai, un „decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetăţeni (subiecţi) dobândesc cetăţenia ucraineană printr-o procedură simplificată”, incluzând pe aceasta 29 de state, printre care şi România.

Anterior, lista iniţială includea doar cinci state, respectiv Canada, Germania, Polonia, SUA şi Cehia, însă prin actul normativ adoptat în luna mai au fost adăugate Austria, Belgia, Bulgaria, Regatul Unit, Grecia, Danemarca, Estonia, Irlanda, Islanda, Spania, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Finlanda, Franţa, Croaţia, Elveţia şi Suedia.

În baza acestei legislaţii, cetăţenii ucraineni pot dobândi a doua cetăţenie fără a fi obligaţi să renunţe la cetăţenia ucraineană. De asemenea, actul normativ permite etnicilor ucraineni din statele respective să devină cetăţeni ucraineni în procedură simplificată. 

Editor : M.C

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