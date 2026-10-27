Ucraina a ajuns exportator de arme. O țară europeană vrea să cumpere „rachete-dronă” Bars, dezvoltate de Kiev

Germania se pregătește să cumpere rachete de croazieră Bars, dezvoltate în Ucraina, pentru a-și consolida arsenalul de arme cu rază lungă de acțiune. Autoritățile germane ar urma să încheie în următoarele săptămâni un acord pentru achiziția unui prim lot, care va fi testat de armata germană, relatează Financial Times.

Dacă testele vor avea rezultate satisfăcătoare, Germania ar putea comanda ulterior câteva sute de rachete Bars. Planul face parte din eforturile Berlinului de a consolida capacitatea de descurajare a Europei în fața Rusiei.

Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile, primul lot va permite armatei germane, Bundeswehr, să efectueze teste tehnice la începutul anului viitor.

Racheta Bars are o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri și poate transporta o încărcătură utilă de până la 105 kilograme, în funcție de versiune. Deși în Ucraina este numită uneori „rachetă-dronă”, Germania o consideră o rachetă de croazieră cu preț redus.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Bars este una dintre armele folosite pentru a ataca baze militare și infrastructura energetică din Rusia.

Germania produce deja rachete Bars împreună cu Ucraina

Rachetele Bars sunt produse în Germania și de o societate mixtă ucraineano-germană, ale cărei activități sunt păstrate secrete. Primul lot fabricat în Germania și finanțat de partea germană a fost livrat Ucrainei în octombrie.

Compania va produce acum rachete și pentru Germania. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, aceasta ar fi prima achiziție cunoscută de către Bundeswehr a unor arme ofensive dezvoltate în Ucraina, pentru uz propriu.

Pe lângă Bars, Germania intenționează să cumpere și să testeze un lot mic de rachete de croazieră Anthem, fabricate de compania americană Covenant. Acestea costă aproximativ o zecime din prețul unei rachete Tomahawk, estimat la 4-6 milioane de dolari.

Potrivit unei surse citate de Financial Times, rachetele Bars sunt chiar mai ieftine. Cu toate acestea, Germania este pregătită să achiziționeze ambele sisteme.

O posibilă achiziție a rachetei de croazieră ucrainene Flamingo a fost, între timp, amânată.

Extinderea arsenalului de arme cu rază lungă de acțiune

În prezent, armata germană folosește rachete de croazieră Taurus, lansate din aer, cu o rază de acțiune de aproximativ 500 de kilometri.

Planurile Berlinului includ și achiziția rachetelor Tomahawk, de tip BGM-109, precum și a sistemului terestru de lansare Typhon, de la producătorul american Raytheon. Acest proiect ar putea însă întârzia cu până la cinci ani.

Potrivit presei citate de FT, guvernul german estimează că dezvoltarea unui nou arsenal de arme cu rază lungă de acțiune, destinat descurajării Rusiei, va necesita aproape 12 miliarde de euro.

Și Danemarca a anunțat recent un acord în valoare de un miliard de dolari pentru achiziția de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune, în contextul eforturilor de consolidare a securității naționale.

Editor : C.S.