Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi militari ruși au fost uciși într-o operațiune a serviciilor de informații ucrainene în Caucazul de Nord, a anunțat Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), relatează Kyiv Independent

Locotenent-colonelul, adjunctul său și un șofer au fost uciși lângă satul Tambukan, în Ținutul Stavropol din Rusia, în timp ce se deplasau spre un poligon de instrucție, a dezvăluit, marți, HUR .

Serviciul de informații militare al Ucrainei a publicat și imagini în care ofițerul rus era urmărit de la distanță, urmate de o explozie care a lovit vehiculul său aflat în mișcare.

HUR a fost asociat cu mai multe asasinate care au vizat ofițeri militari ruși, departe de liniile frontului, de la începutul invaziei pe scară largă din 2022.

Ofițerul asasinat a fost identificat drept comandantul unității „Avangard” a Gărzii Naționale Ruse, însărcinată cu menținerea ordinii publice și combaterea „terorismului” și a „grupărilor armate ilegale”.

Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul unui grup numit „Mișcarea de Eliberare a Caucazului”, a precizat HUR, fără a oferi detalii suplimentare.

Sursa citată nu a putut verifica afirmațiile.

Tambukan se află în sud-vestul Rusiei, la aproximativ 80 de kilometri nord de granița cu Georgia și la circa 650 de kilometri de liniile frontului din Ucraina.

Caucazul de Nord este una dintre cele mai volatile regiuni ale Rusiei, cu un istoric lung de insurecții, radicalism și tensiuni etnice.

