Ucraina a arestat o navă din flota-fantomă a Rusiei în portul Odesa

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei, care transporta ilegal produse agricole din Crimeea ocupată de Rusia.

Nava a fost reținută într-un port comercial din Odesa, potrivit unui comunicat SBU. Vasul a sosit sub pavilionul unei țări africane pentru a prelua un transport de țevi de oțel.

Proprietarul navei a fost sancționat de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, astfel încât acesta a schimbat în mod regulat numele navei și beneficiarii formali în țări terțe, potrivit postării.

SBU a adăugat că, înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nava de marfă a acostat în Sevastopol de cel puțin șapte ori pentru a exporta ilegal produse agricole și, în ianuarie 2021, a transportat aproape 7.000 de tone de cereale din Crimeea în Africa de Nord.

Ce a găsit SBU la bord

Echipajul navei era format din căpitan și 16 membri, cetățeni ai mai multor țări din Orientul Mijlociu. Foto: SBU

Echipajul navei, format din căpitan și 16 membri, este compus din cetățeni ai mai multor țări din Orientul Mijlociu. Au fost găsite planuri de drum, carduri de pilot, materiale cartografice și jurnale de comunicații radio, care constituie dovezi ale intrării ilegale în porturile teritoriilor ocupate.

Anchetatorii SBU au deschis proceduri penale în temeiul a patru articole din Codul penal al Ucrainei, inclusiv finanțarea tentativelor de răsturnare a ordinii constituționale, înaltă trădare, încălcări ale transportului și intrarea și ieșirea ilegală din teritoriul ocupat, potrivit comunicatului SBU.

Flota fantomă a Rusiei a fost din ce în ce mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile Rusiei din petrol, care contribuie la finanțarea mașinii de război a Moscovei.

Flota fantomă include sute de patroliere mai vechi, adesea neasigurate sau prost întreținute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor țări și au o transparență redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancțiunilor de către autoritățile de reglementare.

