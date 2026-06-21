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Video Alertă în Peninsula Crimeea. Ucraina a aruncat în aer instalații rusești de ambele părți ale Podului Kerci, anunță Zelenski

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Explozie în Crimeea. Foto: Captura video
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat atacuri asupra unor ținte din regiunea Krasnodar din Rusia și din regiunea ocupată Kerci, informează Ukrainska Pravda.

„Noaptea trecută, sancțiunile noastre pe termen lung au vizat logistica militară a ocupanților, industria petrolieră și apărarea aeriană”, a declarat Zelenski.

Instalațiile de pe ambele părți ale Podului Crimeea au fost afectate: logistica maritimă utilizată pentru transportul petrolului în regiunea Krasnodar și un depozit de petrol în Kerci, ocupat temporar.

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Zelenski a adăugat că instalațiile logistice militare au fost atacate cu succes, împreună cu patru stații radar aparținând sistemelor de apărare aeriană S-400 și două sisteme de apărare aeriană Panțîr.

Duminică, autoritățile de ocupație au raportat închiderea Podului Crimeea, în timp ce relatările de pe rețelele sociale au indicat explozii în Crimeea și incendii cauzate de atacuri în Kerci.

Editor : Ș.R.

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