Forţele ucrainene au atacat cu succes o bază a unităţii de elită ruse de drone „Rubicon” din regiunea Zaporojie ocupată, provocând pierderi semnificative, au anunţat Forţele Sudice ale armatei ucrainene, potrivit The Kyiv Independent.

Centrul „Rubicon” pentru Tehnologii Avansate Fără Pilot este o unitate rusă de drone de mari dimensiuni, care constituie nucleul Forţelor de Sisteme Fără Pilot ale Rusiei, o nouă ramură a armatei înfiinţată la sfârşitul anului 2025. Ucraina a vizat această unitate de elită în cadrul mai multor operaţiuni anterioare, atât pe linia frontului, cât şi pe teritoriul Rusiei.

Cel mai recent atac a vizat un punct de desfăşurare al sistemului Rubicon din Berdiansk, un oraş de coastă din regiunea Zaporojie, ocupată de Rusia, au raportat Forţele Sudice. Datele preliminare indică faptul că atacul a distrus o bază de instruire a piloţilor, depozite de drone şi locaţii în care se afla personalul.

„S-a confirmat, de asemenea, că au fost vizaţi membri ai conducerii unităţii”, a transmis armata.

Conform rapoartelor preliminare, atacul ar fi dus la moartea a peste 30 de militari ruşi şi la rănirea a până la 70 de militari.

Martorii oculari au relatat că, după atac, muniţia a explodat în repetate rânduri în zonă. Se pare că un „număr semnificativ” de soldaţi ruşi au fost, de asemenea, transportaţi la spital.

Editor : A.C.