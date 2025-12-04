Live TV

Ucraina a atacat conducta Drujba pentru a cincea oară în acest an. Aceasta aprovizionează Slovacia și Ungaria

Data publicării:
Conducta Drujba, atacată. Foto Profimedia
Conducta Drujba, atacată. Foto: Profimedia

Armata ucraineană a atacat conducta de petrol Drujba din Rusia în această săptămână, au declarat miercuri surse din serviciile de informații militare din Kiev pentru mass-media, marcând cel puțin al cincilea atac asupra acestei rute cheie de aprovizionare în acest an, relatează The Moscow Times.

Atacul a vizat secțiunea Taganrog-Lipețk din regiunea centrală Tambov a Rusiei, folosind un dispozitiv exploziv controlat de la distanță, potrivit surselor din serviciile de informații militare ucrainene (HUR) care au vorbit cu Reuters și The Kyiv Independent.

Slovacia și Ungaria continuă să se bazeze pe ramura sudică a conductei Drujba, în baza unor derogări temporare de la sancțiunile UE acordate după invazia pe scară largă a Ucrainei.

În ciuda atacului, operatorul slovac al conductei și compania energetică ungară MOL au anunțat că miercuri aprovizionarea cu petrol se desfășura în mod normal. Oficialii ruși nu au comentat public explozia raportată.

Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești începând din vară, pentru a reduce veniturile Moscovei din petrol, o sursă cheie de finanțare a efortului său de război. Numai în noiembrie s-a înregistrat un record de cel puțin 14 atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești, potrivit Bloomberg.

O sursă HUR a declarat pentru Kyiv Independent că atacurile fac parte din represaliile Ucrainei împotriva atacurilor rusești continue asupra rețelei sale energetice.

„Rețeaua petrolieră rusă, ca principală sursă de venit pentru statul agresor și de finanțare pentru complexul militar-industrial, va continua să explodeze și să ardă până când inamicul va înceta să mai încerce să atace Ucraina”, a declarat sursa, potrivit sursei citate.

 

 

