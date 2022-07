Ucraina a atacat cu lansatoare americane HIMARS gara din orașul Donețk aflat sub controlul rușilor. Muniția și armamentul depozitate acolo au fost distruse. Luptele continuă pe frontul din Donbas iar șeful spionajului militar ucrainean spune că războiul din țara sa nu se va încheia anul acesta. Oficialul de la Kiev prevede, pentru 2023, o victorie a armatei țării sale și recuperarea tuturor teritoriilor ocupate de Rusia.

Controlul evaluat al teritoriului în regiunea Donețk la data de 4 spre 5 iulie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

De ce sudul Ucrainei este locul în care se va da următoarea mare bătălie. „Contraatacurile ucrainene îi pun pe ruși într-o dilemă”

ACTUALIZARE 9.45 General-maiorul Mick Ryan, general australian în retragere, a explicat luni într-o serie de șapte postări pe twitter de ce sudul Ucrainei este locul în care se va da următoarea bătălie vitală, după ce rușii au reușit să cucerească în întregime regiunea Lugansk din estul țării.

Comentariile generalului Mick Ryan:

Donbasul a primit multă atenție în ultimul timp. Totuși, războiul din sudul țării și eliberarea porturilor ucrainene sunt de o importanță strategică mult mai mare.

Forțele armate ucrainene au început să erodeze treptat apărarea rusă din sudul Ucrainei, în special în regiunea Herson (unde autoritățile de ocupație instalate de Moscova au anunțat recentcă vor organiza un referendum pentru „alipirea de Rusia”).

Ucraina a fost ajutată în această regiune de apariția unei mișcări de rezistență ucraineană care operează în mai multe zone din sud.

Rușii, care și-au concentrat majoritatea capabilității ofensive în est, sunt, de asemenea, mai vulnerabili în sud.

Rușii au creat numeroase linii defensive care vor fi dificil de străpuns. Însă ucrainenii au arătat în acest război cât de eficientă poate fi o strategie defensivă dacă ea integrează senzori moderni, muniții de precizie, flexibilitate și comandă și control corecte.

Contraatacurile ucrainene din sudul țării pun forțele rusești într-o dilemă: să își continue ofensiva din estul Ucrainei sau să întărească semnificativ sudul?

Frontul sudic este vital pentru Ucraina. Este de o importanță strategică ca o campanie a Kievului să recupereze teritoriul și porturile. Dar, chiar și cu mai multe porturi deschise, Occidentul și Ucraina vor avea nevoie în continuare să găsească o soluție la blocada rusă din Marea Neagră.

Zelenski: Ucraina trebuie să fie cea mai liberă, modernă şi sigură ţară din Europa. Reconstrucția nu înseamnă doar reclădirea zidurilor

ACTUALIZARE 9.10 Volodimir Zelenski spune că Ucraina trebuie să devină cea mai liberă, mai modernă şi mai sigură ţară din Europa. Într-o nouă înregistrare video, președintele ucrainean susține că reconstrucţia țării sale presupune mai mult decât pur şi simplu reclădirea zidurilor distruse de război.

Potrivit lui Zelenski, nu trebuie să se aştepte sfârşitul campaniei militare ruse pentru a începe reconstrucţia infrastructurii distruse a Ucrainei, relatează dpa.

Remarcând că zeci de mii de locuinţe au fost distruse în zonele ce s-au aflat sub ocupaţia forţelor ruse, dar care au fost recucerite treptat de trupele ucrainene, Zelenski a spus că este necesar ca pregătirile pentru perioada de iarnă să înceapă acum, nu în ultimul rând pentru a putea asigura surse de energie fiabile.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zenenski. Foto: Profimedia Images

Părţi importante din economia Ucrainei au fost oprite din cauza luptelor, a amintit Zelenski, adăugând că reconstrucţia Ucrainei ar trebui să presupună mai mult decât pur şi simplu reclădirea zidurilor.

Volodimir Zelenski a abordat doar în treacăt recentele succese ale forţelor armate ruse în regiunea Donbas, mai scrie sursa citată de Agerpres. Trupele ucrainene au fost nevoite să se retragă duminică din oraşul Lisiciansk, în timp ce armata rusă şi-a pecetluit controlul asupra regiunii Lugansk, unde de săptămâni de zile au loc lupte intense.

Care sunt planurile lui Putin după căderea Luganskului

ACTUALIZARE 8.40 Încă o dată, rușii au avansat. Și încă o dată, ucrainenii s-au văzut nevoiți să se retragă. Lunga și crâncena bătălie care se prefigura în Lisiceansk nu a mai avut loc. Ucrainenii susțin că au ales, în schimb, „o retragere strategică” din acest oraș și, odată cu el, din întreaga regiune Lugansk, intrată oficial de luni sub controlul militar al Rusiei. Kievul pare astfel să fi învățat din lecția amară a Mariupolului și preferă să-și retragă trupele în loc să riște ca ele să fie prinse în încercuire. Pentru Vladimir Putin, noile obiective sunt acum cucerirea orașelor Kramatorsk și Sloviansk din regiunea învecinată Donețk. Care va fi evoluția războiului în cazul în care întregul Donbas se va afla sub controlul total al Rusiei rămâne însă o necunoscută. Răspunsul depinde însă în mare măsură de starea în care se va afla în acel moment armata rusă, se arată într-o analiză BBC.

Capturarea orașului Lisiceasnk permite forțelor ruse să preia controlul întregii regiuni Lugansk, ceea ce reprezintă unul din obiectivele strategice pe care Vladimir Putin și le-a propus în momentul în care a decis invadarea Ucrainei. Putin a felicitat de altfel luni trupele ruse şi separatiste pentru „eliberarea” întregii regiuni Lugansk din estul Ucrainei, o etapă importantă pentru Moscova în campania sa militară în Ucraina, şi a ordonat forţelor sale să continue ofensiva în estul Ucrainei.

Cu toate acestea, ucrainenii au calificat modul în care s-au apărat în zona Lisiceansk-Severodonețk drept o „operațiune militară încununată de succes”, după cum s-a exprimat Oleksîi Arestovici, consilierul președintelui Volodimir Zelenski.

„Trupele noastre s-au retras pe poziții mult mai bine întărite. Am rezistat în Lugansk aproape 5 luni. Cât timp am ținut linia de apărare aici, am construit noi fortificații în Donețk. Acum, trupele noastre sunt acolo”, a declarat pentru BBC guvernatorul ucrainean al Luganskului, Serhii/Serghei Haidai.

Citiți continuarea AICI

Cum ar putea grâul furat din Ucraina să „scufunde” orice armistițiu în Marea Neagră (Politico)

ACTUALIZARE 8.10 În dimineața zilei de 30 iunie, vasul de transport Jibek Jolî, care înseamnă „Drumul mătăsii” în limba kazahă, a plecat din portul ucrainean Berdiansk cu 7.000 de tone de cereale la bord. Mulți analiști cred că marfa a fost cel mai probabil furată din depozitele ucrainene și avertizează că soarta livrărilor de grâne pune acum în pericol semnarea unui posibil acord în Marea Neagră pentru facilitarea transportului de cereale din Ucraina, care ar putea ameliora criza alimentară cu care se confruntă întreaga lume, scrie Politico.

Șeful teritoriului ocupat de ruși în regiunea Zaporojie a descris vasul ca fiind „prima navă comercială” care a părăsit portul din Ucraina după luni de război și care transportă provizii esențiale pentru „țările prietene”.

„Este o farsă totală”, a spus Nazar Bobițki, reprezentantul polonez în Ucraina al Uniunii Poloneze a Angajatorilor și Antreprenorilor. Rusia ar încerca în acest fel să arate lumii că poate să organizeze coridoare sigure pentru cereale, cu condiția ca ele să pornească din porturile ocupate de ruși, ceea ce ar însemna că fermierii ucraineni ar trebui să predea cerealele rușilor pentru ca ele să fie transportate, potrivit lui Bobițki.

Decizia Rusiei de a trimite vasul Jibek Jolî în această călătorie este o provocare tipică care ar putea avea consecințe extinse. Destinația vaporului a fost orașul port turcesc Karasu, ceea ce pune guvernul de la Ankara într-o poziție delicată.

Citiți continuarea AICI

ACTUALIZARE 8.00 Imagini surprinse în Donețk, oraș controlat de soldații lui Vladimir Putin, unde armata ucraineană a atacat gara. Acolo, rușii aveau depozitate muniție și armament, care ar fi urmat să fie trimise pe front pentru a fi folosite în lupte.

Acestea nu au mai ajuns, pentru că trupele Kievului au efectuat un atac puternic cu lansatoarele americane HIMARS.

În imaginile care au apărut pe Twitter și Telegram se pot observa mai multe coloane de fum care se ridică deasupra orașului Donețk, aflat sub control rusesc.

Și zilele trecute, ucrainenii au bombardat cu succes depozite militare din regiunea cu același nume. Atacul vine după ce Rusia a preluat controlul regiunii Lugansk.

Armata ucraineană a anunțat că se retrage din Lisiceansk, ultimul oraș unde mai lupta în zonă, din cauza superiorității trupelor de ocupație. Vladimir Putin personal și-a felicitat soldații pentru victorie.

Vladimir Putin: Vă cer să acordați un premiu de stat întregului personal de serviciu care a excelat în timpul acestei acțiuni militare (n. red. în regiunea Lugansk a Ucrainei). Pe baza rapoartelor zilnice, știu că în armata rusă există o mulțime de soldați curajoși și profesioniști, într-un sens bun. Toți ar trebui să fie decorați cu toate premiile de stat relevante.



Luptele se vor intensifica acum, cel mai probabil în Donețk, regiune pe care rușii vor încerca s-o cucerească în totalitate. Bombardamente intense au avut loc acolo, dar experții spun că răul cel mare abia acum va urma. În acest timp, Uniunea Europeană a anunțat că va crea o platformă pentru reconstrucţia Ucrainei. Kievul estimează că va avea nevoie de aproximativ 750 de miliarde de dolari pentru a face acest lucru.

Cele mai recente informații legate de războiul din Ucraina:

Numărul mercenarilor străini din Libia a scăzut, evoluţie cauzată parţial de războiul din Ucraina, a declarat luni un expert ONU citat de dpa.

Turcia a oprit o navă sub pavilion rusesc în largul coastei sale la Marea Neagră şi investighează acuzaţiile ucrainene potrivit cărora aceasta transportă cereale furate, a declarat luni un responsabil turc de rang înalt.

Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni că este nevoie de rute alternative pentru a scoate cerealele blocate în Ucraina, inclusiv prin fluviul Dunărea, dacă nu pot fi transportate prin Strâmtoarea Bosfor din Turcia.

Marea Britanie a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Belarusului, inclusiv o interdicție comercială asupra unor bunuri în valoare de aproximativ 60 de milioane de lire sterline (73 de milioane de dolari), din cauza rolului pe care îl joacă Minskul în susținerea invaziei ruse din Ucraina.

Biroul procurorului regional din Zaporojie a lansat luni o anchetă penală privind furtul a peste 400 de tone de cereale și semințe de floarea-soarelui de la o întreprindere agricolă ucraineană din această regiunea din sud-estul țării, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul procurorului regional și citat de CNN.

Uniunea Europeana va crea o platformă care să coordoneze reconstrucţia Ucrainei după războiul cu Rusia, a declarat luni preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce preşedintele Volodimir Zelenski a susţinut că reconstrucţia Ucrainei este „sarcina comună a întregii lumi democratice”. Potrivit premierului ucrainean, Denis Șmigal, costurile acestei reconstrucții sunt estimate la circa 750 de miliarde de dolari.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat luni Occidentul că se foloseşte de criza alimentară, încercând să dea vina pe Rusia, pentru a institui o prezenţă navală NATO în Marea Neagră.

