Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow o fabrică de componente militare din Rusia. Moscova anunță 6 morți și 37 de răniți

Ucraina a atacat marţi - cu rachete britanice - o fabrică militară la Briansk, în vestul Rusiei, a anunţat Kievul, iar autorităţile ruse au anunţat că acest bombardament s-a soldat cu cel puţin şase morţi, relatează AFP.

„Militarii noştri au lovit una dintre principalele fabrici militare ruseşti, la Briansk. Această fabrică producea componente electronice pentru rachetele ruseşti”, a anunţat în alocuţiunea sa zilnică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Câteva minute mai târziu, guvernatorul regiunii ruse, Alksandr Bogomaz, a anunţat că un atac ucrainean la Briansk s-a soldat cu moartea a cel puţin „şase civili” şi rănirea altor 37 de persoane.

El a denunţat un atac „terorist”, fără să pecizeze locul luat drept ţintă.

Statul Major ucrainean a anunţat pe Facebook că Kievul a folosit rachete britanice de tip Storm Shadow în acest atac care a vizat fabrica „Kremny El”, situată în vestul oraşului Briansk, notează AFP, citată de News.ro.

Statul Major ucrainean a publicat o înregistrare video filmată din aer a atacului.

În înregistrare apar mai multe explozii într-un peisaj urban, urmate de coloane mari de fum.

Oraşul Briansk, care are aproximativ 400.000 de locuitori, se află la aproximativ 100 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

„Ţinta a fost atinsă şi s-au constatat pagube importante la instalaţiile de producţie”, a anunţat Statul Major ucrainean.

Potrivit acestuia, fabrica produce semiconductori şi microprocesoare folosite în fabricaţia rachetelor de tip Iskander, pe care Moscova le foloseşte pentru a bombarda Ucraina.

Ca represalii faţă de atacuri ruseşti care vizează zilnic teritoriul ucrainean după invazia la scară mare din februarie 2022, Kievul loveşte cu regularitate industrii în Rusia.

Editor : Liviu Cojan