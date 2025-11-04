Live TV

Video Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice

Data publicării:
INCENDIU LA O UZINA DIN RUSIA DUPA UN ATAC UCRINEAN
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.

O uzină petrochimică din regiunea rusă Başkortostan a fost avariată într-un atac ucrainean cu drone. Obiectivul se află la 1.500 de km de graniţa ucraineană

Uzina din regiunea Başkortostan, situată la aproximativ 1.500 km de graniţa ucraineană, în Munţii Ural, funcţiona în regim non-stop, a declarat şeful regiunii Başkortostan, Radi Habirov. El a adăugat că ambele drone implicate în atacul din timpul nopţii au fost distruse.

Administraţia oraşului Sterlitamak, unde se află uzina, a declarat că niciunul dintre cei cinci muncitori din interior nu a fost rănit.

Ministerul rus al Apărării a informat în raportul său zilnic că, pe lângă cele două drone doborâte deasupra regiunii Başkortostan, sistemele sale de apărare au distrus 83 de drone deasupra altor şapte regiuni ruseşti.

Kievul şi-a intensificat atacurile cu drone şi rachete cu rază lungă de acţiune în interiorul Rusiei, lovind rafinării de petrol, depozite şi centre logistice care, potrivit Ucrainei, alimentează maşinăria de război a Kremlinului.

Moscova califică atacurile drept terorism, dar Ucraina susţine că acestea sunt o legitimă autoapărare în războiul de agresiune declanşat de Rusia în februarie 2022.

