Ucraina a atacat rafinăria de la Saratov și alte instalații energetice ale Rusiei. Incendiu la rafinăria ucraineană din Rîvne

Kievul dezminte acuzațiile Rusiei că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie 

Ucraina a respins duminică acuzaţii ale Moscovei potrivit cărora a atacat cu dronă Centrala Nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia din 2022. În schimb, Kievul a anunțat că a lansat atacuri, în noaptea de sâmbătă spre duminică, împotriva unor instalaţii energetice ruseşti, relatează The Associated Press, preluat de News.ro. 

Statul Major ucrainean a anunţat duminică că drone ucrainene au lovit rafinăria de petrol Saratov, situată în sud-vestul Rusiei, provocând „un incendiu de proporții”. 

Ucrainenii au acuzat că rafinăria susţine efortul de război al Moscovei şi au anunţat că amploarea pagubelor este în curs de evaluare. 

Rafinăria aparţine întreprinderii petroliere de stat ruseşti Rosneft şi produce motorină şi benzină, printre alte tipuri de carburanţi. 

Guvernatorul regiunii, Roman Busarghin, a acuzat că drone ucrainene au atins o „infrastructură civilă”, fără să ofere imediat detalii. 

Potrivit Astra, un canal rus independent de ştiri, rafinăria de la Saratov era cuprinsă de un incendiu.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva instalaţiilor ruseşti de gaze naturale şi petrol, acuzând sectorul energetic de faptul că finanţează şi alimentează în mod direct invazia rusă care durează de peste patru ani. 

Fragmente de dronă au declanşat un incendiu şi la un depozit de carburant în regiunea Rostov, la frontiera cu teritorii ocupate în Ucraina, a anunţat duminică, pe Telegram, guvernatorul regiunii, Iuri Slîusar. Locuitorii din zonă au fost evacuaţi, a anunţat el. 

Statul Major ucrainean a anunţat duminică că forţe ucrainene au atacat o instalaţie în oraşul Matveev Kurgan. 

Autorităţile locale au anunţat anterior că un atac cu dronă împotriva unui depozit a provocat un incendiu violent. 

Statul Major ucrainean a mai anunţat că forţe ucrainene au lovit staţia de pompare Lazarevo, în regiunea rusă Kirov, situată la nord-est de Moscova, la peste 1.200 de kilometri de frontiera ucraineană. 

Această staţie asigură transportul petrolului rusesc din Siberia către Belarus. 

Guvernatorul regiunii, Alexander Sokolov, a anunţat că drone au lovit o instalaţie în regiunea Kirov, însă nu a oferit niciun detaliu. 

Kievul dezminte acuzațiile Rusiei că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie 

Kievul a dezminţit acuzaţii ale Rusiei potrivit cărora o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. 

Gigantul nuclear rus de stat Rosatom a anunţat sâmbătă că o dronă a explodat după ce a făcut o gaură în zidul sălii turbinelor. CEO-ul Aleksei Lîhacev a acuzat Ucraina de un atac „deliberat”. 

Armata ucraineană a anunţat că nu a luat drept ţintă şi nu a lovit centrala şi a respins acuzaţiile ruse drept „încă o acţiune de propagandă”. 

Armata a subliniat într-un comunicat că respectă dreptul internaţional umanitar şi este conştientă de „consecinţele oricărei acţiuni de ţintire a instalaţiilor nucleare”. 

„De-a lungul liniei relevante a frontului nu au existat lupte active la momentul incidentului şi nu s-a folosit nicio armă”, a precizat aceasta. 

Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi şi-a exprimat, după incident, într-o postare pe X, „îngrijorarea gravă”. 

Forţe ruseşti au cucerit centrala nucleară Zaporojie în primele săptămâni ale invaziei la scară mare a Ucrainei. 

Centrala se află în prezent în apropierea liniilor frontului din regiunea Zaporojie, una dintre cele patru regiuni ucrainene a căror anexare a fost revendicată de către Moscova, în pofida faptului că nu le controla în întregime. 

Agenţia ucraineană de supraveghere nucleară a cerut ca pagubele semnalate de către ocupaţia rusă să fie verificate de către experţi AIEA prezenţi în Centrala Nucleară Zaporojie, în cadrul unei misiuni de monitorizare pe termen lung. 

Centrala a fost ţinta mai multor atacuri după invazia rusă la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, alimentând temeri cu privire la un accident nuclear. 

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de atacarea centralei în mod intenţionat. 

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat tot duminică că au doborât 212 dintre cele 299 de drone lansate de către Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică. Ele au anunţat că 14 drone ruseşti au atins ţinte, iar fragmente de dronă au căzut în cinci locuri. 

Drone ruseşti au lovit în oraşul Dnipro, dar şi o rafinărie de petrol în regiunea ucraineană Rîvne, provocând incendii, au anunţat autorităţile locale. 

Şeful Administraţiei Militare regionale Rîvne, Oleksandr Koval, a anunţat că nicio persoană nu a fost rănită în atacul de la rafinărie şi că servicii de urgență interveneau la faţa locului. 

