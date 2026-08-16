Ucraina a atacat un sistem rusesc „rar și scump” de rachete în Crimeea: „Pierderi semnificative de armament și personal”

Marina ucraineană a anunțat că a atacat sâmbătă seară poziţiile sistemului rusesc de rachete de coastă Bastion în peninsula Crimeea ocupată, bază de la care Rusia lansează rachete supersonice şi hipersonice.

Marina ucraineană a relatat pe rețelele sociale că, în urma atacului, Rusia „a suferit pierderi semnificative de armament şi personal”.

Totodată, sursa citată a indicat că sistemul de rachete de coastă Bastion este o armă rară şi scumpă, pe care forţele ruse o folosesc pentru a bombarda regiunile sudice şi alte zone ale Ucrainei cu rachete Onyx şi hipersonice Zirkon.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„În noaptea de 16 august, forțele Marinei Ucrainene au lovit pozițiile de lansare și locul de desfășurare ale complexului de rachete de coastă Bastion din Crimeea ocupată temporar. În urma atacului, inamicul a suferit pierderi semnificative de armament și personal. Pierderile finale ale inamicului sunt în curs de clarificare.

Sistemul BRK Bastion este o armă rară și scumpă, cu care ocupanții ruși efectuează bombardamente asupra regiunilor sudice și altor regiuni ale Ucrainei cu rachete ghidate prin ultrasunete Onyx și rachete hipersonice Zircon”, a scris Marina militară ucraineană pe Facebook.

Statul Major General ucrainean a raportat, de asemenea, pe aceeaşi aplicaţie că forţele ţării au atacat un hub al unităţii de rachete ruseşti şi un pod feroviar în zona Svitlodolinske din regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei.

Podul este folosit de forţele ruse pentru reaprovizionare logistică militară şi transport de personal.

Forţele ucrainene au atacat, de asemenea, echipamente şi depozite de muniţii ruseşti din Karlivka, în regiunea Doneţk, în est.

Rusia susține că a atacat fabrici militare în Kiev

Separat, ministerul apărării de la Moscova a anunţat că armata rusă a atacat duminică două fabrici militare din Kiev, una producând componente pentru rachete, iar cealaltă piese pentru drone de atac.

Este vorba despre Fire Point, o companie privată ucraineană înfiinţată la începutul războiului, care produce componente, precum şi încărcături explozive şi combustibili solizi pentru rachetele de croazieră Flamingo, se arată în comunicatul ministerului rus.

Conform raportului militar, ruşii au atacat şi compania ucraineană Ukrdefense, care produce componente pentru drone de atac precum Hruş şi Garpiia.

Ministerul apărării rus a mai anunţat că forţele sale au cucerit satele Perşomarivka din regiunea Doneţk (estul Ucrainei) şi Kudiivka din regiunea Harkov (nord-est), a relatat agenţia de ştiri TASS, citată de Reuters.

Editor : B.P.