Producătorul suedez de echipamente de apărare Saab a declarat sâmbătă că a primit o comandă în valoare de 492 de milioane de dolari (450 milioane de euro) de la forţele armate ucrainene pentru radare Giraffe 1X, relatează Reuters.

Livrările pentru această comandă vor avea loc în 2027, a anunţat Saab într-un comunicat.

Giraffe 1X este un sistem radar 3D mobil conceput pentru a detecta şi urmări aeronave, rachete şi drone, a precizat compania.

Saab, care produce de asemenea echipamente militare - de la rachete şi sisteme electronice avansate pentru submarine - a beneficiat de o creştere a cheltuielilor în domeniul apărării la nivel european, pe măsură ce ţările europene îşi consolidează apărarea ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, scrie Agerpres.

Compania a fost un furnizor cheie pentru Ucraina. În luna iunie, Saab a semnat un contract pentru livrarea a 16 avioane de vânătoare Gripen E către Ucraina, în cadrul unei tranzacţii în valoare de aproximativ 24,6 miliarde de coroane suedeze (2,40 miliarde de dolari). Livrările sunt programate pentru perioada 2029-2030.

Cererea puternică de echipamente de apărare a ajutat Saab să înregistreze, în luna octombrie, o creştere a profitului operaţional pe trimestrul al treilea peste aşteptări, acesta urcând la 1,95 miliarde de coroane suedeze (190,03 milioane de dolari), faţă de 1,37 miliarde de coroane în urmă cu un an, depăşind prognoza medie de 1,91 miliarde de coroane rezultată dintr-un sondaj LSEG în rândul analiştilor.

Editor : A.P.