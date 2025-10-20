Compania ucraineană de tehnologie militară General Chereshnia a anunțat crearea unei drone „anti-Shahed” numită General Chereshnia Bullet. Compania a anunțat acest lucru pe rețeaua Facebook.

Dezvoltatorii au subliniat că drona accelerează până la o viteză de peste 309 km/h. Acest lucru este suficient pentru a vâna Shahed, scrie Oboronka.

„Produsul a trecut testele, ne pregătim să lansăm producția în serie”, a menționat compania.

Potrivit inginerilor și dezvoltatorilor, General Chereshnia Bullet este un instrument real care va permite protejarea infrastructurii ucrainene, a cartierelor rezidențiale și a masivelor și, cel mai important, protejarea vieților omenești.

Compania a mulțumit inginerilor, militarilor și celorlalți implicați și a promis, de asemenea, că va prezenta în curând primele videoclipuri cu loviturile.

Anterior, compania a prezentat drona General Chereshnya AIR adaptată pentru a distruge Gerberele rusești în aer. Aceasta înlocuiește rachetele scumpe, dar nu este mai puțin eficientă.

Editor : Sebastian Eduard