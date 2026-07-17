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Video Ucraina a distrus un bombardier strategic rusesc Tu-95. SBU: „Înseamnă zeci de rachete care nu vor fi lansate asupra orașelor”

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Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardier Tupolev tu-95 MS. Foto: Profimedia
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Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că a distrus un bombardier strategic rusesc de tip Tu-95 la baza aeriană Engels din regiunea Saratov a Rusiei, în cadrul unui atac cu drone, iar președintele Volodimir Zelenski a lăudat operațiunea, calificând-o drept o altă „sancțiune de lungă distanță” reușită împotriva Moscovei, relatează Kyiv Post.

SBU a declarat vineri, 17 iulie, că dronele sale cu rază lungă de acțiune au zburat aproximativ 800 de kilometri pentru a ajunge la țintă.

„Dronele cu rază lungă de acțiune ale SBU au parcurs aproximativ 800 de kilometri până la țintă. Conform datelor preliminare, aparatul a suferit avarii grave – secțiunea cozii a fost complet smulsă”, a declarat agenția pe Telegram.

SBU a declarat că bombardierul a fost folosit în mod regulat pentru a lansa atacuri cu rachete la scară largă împotriva Ucrainei. Agenția a declarat că operațiunea a fost desfășurată în cadrul eforturilor de a reduce capacitățile militare și economice ale Rusiei, în conformitate cu sarcinile stabilite de Zelenski.

„SBU distruge în mod sistematic elemente importante ale mașinii de război ruse. Fiecare bombardier strategic eliminat înseamnă zeci de rachete care nu vor fi lansate asupra orașelor ucrainene, vieți ucrainene salvate și zeci de milioane de dolari în pierderi ireparabile pentru inamic”, se arată în comunicatul său.

SBU a adăugat că aviația strategică a Rusiei „nu se mai poate simți în siguranță nici măcar pe cele mai îndepărtate aerodromuri militare ale sale”.

În postarea sa de pe Telegram și X, liderul de la Kiev a mulțumit forțelor ucrainene pentru atac.

„Sancțiunile noastre pe termen lung împotriva Rusiei, impuse ca urmare a acestui război, au dat din nou roade. Mai exact, forțele SBU au distrus la Engels un avion militar de tip Tu-95 care era folosit pentru a lansa atacuri cu rachete împotriva țării noastre”, a declarat el.

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Zelenski a descris atacul drept o „apărare legitimă și activă” din partea Ucrainei. Acesta a mai declarat că forțele ucrainene au lovit instalații ale industriei petroliere rusești și alte ținte militare desemnate pe teritoriul ucrainean ocupat temporar.

„Mărim prețul pe care Rusia îl plătește pentru agresiunea sa împotriva statului nostru și a poporului nostru”, a scris el.

Autoritățile ruse nu au comentat imediat această afirmație.

Tu-95, care a zburat pentru prima dată în 1952, rămâne unul dintre principalele avioane strategice de transport al rachetelor ale Forțelor Aerospațiale Ruse.

Conform estimărilor disponibile, în 2023 Rusia dispunea de 45 de bombardiere Tu-95MS și de 18 aeronave Tu-95MSM modernizate. Modelul Tu-95MSM modernizat poate transporta rachetele de croazieră mai noi de tip Kh-101, în timp ce variantele mai vechi sunt echipate cu rachete de croazieră din era sovietică, de tip Kh-55 și Kh-555.

Conceput pentru a lovi ținte strategice în orice condiții meteorologice și la orice oră din zi, Tu-95 poate transporta până la șase rachete de croazieră pe un lansator rotativ intern.

Aeronava este echipată cu motoare turbopropulsoare NK-12 – cele mai puternice motoare de acest tip construite vreodată. Eficiența lor a contribuit la menținerea în serviciu a modelului Tu-95 timp de zeci de ani, deși totodată îl fac să fie unul dintre cele mai zgomotoase avioane militare din lume.

Potrivit publicației Defense Express, avionul Tu-160 este utilizat mai rar, în timp ce modelul Tu-95MS efectuează majoritatea atacurilor cu rachete de lungă distanță ale Rusiei împotriva țintelor ucrainene.

Analiștii militari afirmă că Tu-95MS este mai fiabil și mai ușor de întreținut decât bombardierul strategic mai nou, Tu-160.

Racheta de croazieră Kh-101 transportată de avionul Tu-95MS are o rază de acțiune estimată de până la 5.500 km și cântărește aproximativ 2.200–2.400 kilograme. Analiștii afirmă că racheta este dificil de interceptat, deoarece poate manevra și își poate modifica traiectoria de zbor după lansare.

Racheta Kh-101 se numără, de asemenea, printre cele mai scumpe rachete convenționale ale Rusiei, cu un cost estimat la aproximativ 3 milioane de dolari pe rachetă – aproximativ dublul prețului raportat pentru o rachetă de croazieră Kalibr.

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Editor : A.M.G.

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