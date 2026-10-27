Ucraina a doborât doar două din cele 16 rachete lansate de Rusia noaptea trecută. Zelenski cere mai multe interceptoare

Antiaeriana ucraineană a doborât noaptea trecută numai două din cele 16 rachete balistice cu care Rusia a atacat ţinte la Kiev şi în alte zone ale Ucrainei, provocând noi pagube infrastructurii energetice şi logistice, precum şi podului principal de peste Nipru care împarte în două capitala ucraineană, au semnalat marţi Forţele Aeriene ucrainene şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut din nou susţinătorilor Ucrainei noi rachete interceptoare, în principal rachete Patriot.

"Există o escaladare serioasă a operaţiunilor ruseşti împotriva logisticii noastre", a scris Zelenski într-un mesaj pe reţeaua de socializare X, precizând că, în plus faţă de capitala Kiev, alte zece regiuni ucrainene au fost lovite de armata rusă peste noapte. "Aproape peste tot, ţintele au fost sectorul energetic, logistica şi infrastructura urbană obişnuită", a adăugat preşedintele ucrainean.

În timpul acestui atac cu drone şi rachete a fost lovit şi un campus universitar la Kiev, unde 12 persoane au fost rănite în perimetrul campusului şi în zona adiacentă, a mai afirmat Zelenski, care anterior a anunţat şi un deces după atacul rusesc, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

El a criticat din nou "întârzierile artificiale şi prelungite" în livrarea unor rachete interceptoare suplimentare pentru sistemele antiaeriene Patriot şi NASAMS, pe care SUA ar trebui să le trimită Ucrainei după ce aliaţii europeni ai Kievului au plătit deja aceste rachete companiilor producătoare americane.

Potrivit Forţelor Aeriene ucrainene, în plus faţă de rachetele balistice menţionate, Rusia a folosit în atacul din noaptea de luni spre marţi 280 de drone, dintre care 255 au fost neutralizate. Rachetele şi dronele care nu au putut fi interceptate au lovit 25 de locaţii diferite din Ucraina, care nu au fost precizate în acest raport ucrainean.

Rusia a anunţat mai devreme că a ţintit în acest atac companii ale complexului militar-industrial ucrainean, infrastructuri de transport şi logistice, precum şi o navă care se îndrepta spre portul Cernomorsk şi care ar fi avut la bord o încărcătură militară.

Comandamentul militar rus semnalează în mod special că în capitala Ucrainei au fost atacate trei fabrici unde sunt produse şi stocate drone cu rază lungă şi medie de acţiune, inclusiv uzina companiei Fire Point care asamblează drone FP-1 şi FP-2.

Rusia a confirmat şi atacul asupra podului de Sud la Kiev, anunţat deja de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. Potrivit acestuia din urmă, podul a fost avariat, la fel şi linia de metrou care-l traversează, iar traficul a fost restricţionat.

Editor : M.B.