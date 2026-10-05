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Video Ucraina a doborât, în premieră, drone cu reacție rusești, cu ajutorul unor turele care folosesc inteligența artificială

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Turela robotică, cu inteligență artificială. Foto captură video
Turela robotică, cu inteligență artificială. Foto: captură video
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Forţele Aeriene ucrainene au anunţat luni prima utilizare cu succes a unor turele robotizate pentru doborârea dronelor ruse cu motor cu reacţie, în special a modelului „Geran-5”, relatează Ukrainska Pravda.

„Turelele robotizate sunt instalate acum inclusiv pe poduri. Au fost deja doborâte chiar şi drone cu motor cu reacţie, chiar şi Geran-5, cu ajutorul acelor turele”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene, Iurii Ihnat.

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„Şi eu am fost un mare sceptic, mă întrebam cum este posibil”, a mărturisit el. „Dar utilizarea tehnologiilor inovatoare şi a inteligenţei artificiale a eliminat eroarea umană şi a îmbunătăţit calculele tehnice. Pentru doborâre se foloseşte tocmai viziunea artificială. Inteligenţa artificială permite chiar şi operarea împotriva dronelor cu reacţie”, a explicat Ihnat.

Totuşi, el a precizat că, în prezent, utilizarea acestor turele este limitată din cauza razei mici de acţiune a acestora, întrucât principala armă a turelei este mitraliera.

Pe 4 octombrie, preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că în Kiev au fost deja instalate peste 12 turele pentru a contracara dronele cu reacţie, iar alte opt sunt planificate a fi instalate în regiunea Kiev.

Kievul a devenit în ultima vreme ţinta unor atacuri zilnice din partea Rusiei, fiind vizate în premieră inclusiv podurile din capitala ucraineană.

Editor : M.C

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