Ucraina a dobrât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie

Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea unui bombardier rus Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie în dimineața zilei de 25 septembrie.

„La ora 4:00 dimineața [01:00 UTC] pe 25 septembrie 2025, un avion rus Su-34 a fost doborât în sectorul Zaporojie, în timp ce efectua atacuri teroriste asupra orașului cu bombe ghidate”, a scris forțele aeriene pe Telegram, informează Kyiv Post.

Raportul nu a specificat modul în care avionul a fost doborât și până în prezent nu au fost publicate dovezi foto sau video.

Sukhoi Su-34 (NATO: Fullback) este un avion de atac cu două locuri și rază lungă de acțiune, dezvoltat din avionul de vânătoare Su-27 (NATO: Flanker) în 1990. Cu toate acestea, dificultățile financiare și tehnice au întârziat intrarea sa în serviciu până în 2014.

La jumătatea lunii septembrie, Rusia a primit un nou lot de avioane de vânătoare-bombardament Su-34 de la United Aircraft Corporation (UAC), o filială a conglomeratului de armament de stat Rostec.

Avioanele Su-34 au fost ținte frecvente ale Ucrainei din cauza rolului lor în misiunile de bombardament.

Editor : Sebastian Eduard