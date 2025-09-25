Live TV

Ucraina a dobrât un bombardier rusesc Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie

Data actualizării: Data publicării:
avion militar su-34 lansează o bombă cu planare
Rusia și-a mutat cel puțin 90% din avioanele capabile să lanseze bombe ghidate cu planare la peste 300 de kilometri de teritoriul Ucrainei. Foto: Profimedia Images

Forțele aeriene ucrainene au raportat doborârea unui bombardier rus Su-34 care arunca bombe ghidate în regiunea Zaporojie în dimineața zilei de 25 septembrie.

„La ora 4:00 dimineața [01:00 UTC] pe 25 septembrie 2025, un avion rus Su-34 a fost doborât în sectorul Zaporojie, în timp ce efectua atacuri teroriste asupra orașului cu bombe ghidate”, a scris forțele aeriene pe Telegram, informează Kyiv Post.

Raportul nu a specificat modul în care avionul a fost doborât și până în prezent nu au fost publicate dovezi foto sau video.

Sukhoi Su-34 (NATO: Fullback) este un avion de atac cu două locuri și rază lungă de acțiune, dezvoltat din avionul de vânătoare Su-27 (NATO: Flanker) în 1990. Cu toate acestea, dificultățile financiare și tehnice au întârziat intrarea sa în serviciu până în 2014.

La jumătatea lunii septembrie, Rusia a primit un nou lot de avioane de vânătoare-bombardament Su-34 de la United Aircraft Corporation (UAC), o filială a conglomeratului de armament de stat Rostec.

Avioanele Su-34 au fost ținte frecvente ale Ucrainei din cauza rolului lor în misiunile de bombardament. 

Citește și

Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
1
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Premierul Ilie Bolojan
2
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Digi Sport
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern sedinta
SURSE Coaliția a decis ministerele cu cei mai mulți bani la...
vant-umbrelă
Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta...
photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Adolescentul suspectat că a trimis amenințări școlilor, internat la...
Horațiu Potra.
Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției...
Ultimele știri
De ce se răcește vremea brusc în România: explicații de ultimă oră de la Florinela Georgescu
Operațiunea „samurai”: strategia Guvernului de a micșora datoria publică. Florin Cîțu: Doar o va împinge către generațiile viitoare
Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Atac
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Rusia poate lansa drone de tip Gerbera de pe petrolierele flotei fantomă. Ce suspectează autoritățile daneze
colaj cu Mukesh Ambani și Donald Trump
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia. Cum a iscat Ambani scandalul uriaș dintre SUA și India
serghei lavrov vorbeste cu marco rubio
Serghei Lavrov i-a spus lui Marco Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului, nu Rusia
Tanczos Barna și George Simion
Tanczos Barna: „În Valea Uzului este locul de naștere al lui Simion și al AUR. Sunt instrumente ale Rusiei și nu este întâmplare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce diferență de vârstă este între Michael Douglas și Catherine Zeta Jones: împart aceeași zi și lună, dar nu...
Cancan
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Fanatik.ro
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
„Sinucideri și sufocare”. Tacticile ruse sacrifică soldații pentru a ocoli apărările ucrainene
Playtech
Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită
Digi FM
Scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Ce prețuri vor crește anul viitor
Digi Sport
Părăsit de soție după ce a fost acuzat de viol, a decis să spună lucrurilor pe nume! Riscă la 15 ani de...
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Povestea impresionantă a copilului care a murit pentru România. Cum a reușit o fetiță de 12 ani să contribuie...
Newsweek
Speranțe pentru indexarea pensiilor și mica recalculare. Bugetul ministerului muncii suplimentat
Digi FM
Vremea se schimbă radical în România, anunță șefa ANM. Se vor înregistra temperaturi negative și chiar...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cât mai valorează Charlie Sheen, după ce a risipit sume imense. În culisele averii starului care a fost cel...
UTV
Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară! Micuța Rocki Irish Mayers a venit pe lume pe 13 septembrie