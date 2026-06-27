Ucraina a folosit rachete Flamingo într-un atac asupra unei fabrici de armament din Volgograd. Ce se știe despre această armă

Preşedintele ucrainean,Volodimir Zelenski, a confirmat sâmbătă că Forţele armate ale Ucrainei au utilizat rachete de croazieră de tip Flamingo împotriva unei fabrici din cadrul complexului militaro-industrial al Rusiei din Volgograd, instalaţie situată la aproximativ 400 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană, relatează EFE.

„Noaptea trecută, rachete FP-5 Flamingo au lovit cu succes fabrica Titan-Barikadî” din Volgograd, a indicat Zelenski pe contul său de Telegram.

„Este vorba despre un mare complex industrial unde inamicul fabrică sisteme de artilerie şi echipamente militare specializate, în special componente pentru lansatoare de rachete destinate să atace populaţia noastră”, a adăugat şeful statului ucrainean, notează Agerpres.

Zelenski a precizat că, în urma impactului rachetelor Flamingo, a izbucnit „un incendiu în incinta fabricii”.

„Fiecare instalaţie de apărare rusă, care participă la războiul împotriva Ucrainei, este un obiectiv legitim pentru sancţiunile noastre pe distanţe lungi”, a declarat Zelenski, care s-a arătat recunoscător faţă de cei responsabili de acest progres tehnologic şi militar ucrainean.

„Aria de acoperire geografică a sancţiunilor ucrainene cu rază lungă de acţiune se extinde în mod constant. Şi tocmai presiunea noastră este cea care, zi de zi, pune bazele pentru ca, în cele din urmă, să se instaureze o pace demnă”, a subliniat Zelenski.

Anterior, un consilier al Ministerului Apărării ucrainean, Serghei Sternenko, a menţionat pe Telegram că rachete Flamingo au lovit „una dintre instalaţiile cheie ale complexului militaro-industrial rus din Volgograd”.

Sternenko a precizat că ţinta atacului a fost „Centrul federal de cercetare şi producţie Titan-Barikadî” din Rusia, unde se fabrică lansatoare de rachete şi sisteme de artilerie.

Această fotografie prezintă o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo și o dronă FP-1 produse de compania ucraineană de tehnologie de apărare Fire Point, expuse la Eurosatory, un târg comercial dedicat apărării și securității terestre și aeroterestre, care a avut loc la Villepinte, în periferia Parisului, pe 16 iunie 2026. Foto: Profimedia

Ce se știe despre racheta FP-5 „Flamingo”

FP-5 „Flamingo” este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune dezvoltată în Ucraina de către compania privată de apărare Fire Point. Proiectilul a intrat în atenția publicului internațional în august 2025 și a fost proiectată special pentru a oferi Ucrainei o capacitate de atac la mare distanță în adâncimea teritoriului rus.

În comparație cu rachetele occidentale, compania ucraineană are o abordare axată pe volum și costuri reduse.

FP-5 Flamingo are fuzelaj din carbon, care nu poate fi detectat de radare, și motoare sovietice refolosite, iar prețul este estimat la circa jumătate de milionde dolari pentru o unitate, ceea ce o face mai ieftină de patru ori comparativ cu o rachetă Tomahawk americană.

Are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri și poate fi lansată de la sol. Cu o greutate totală de 6.000 de kilograme, poate purta un focos de până la 1.150 de kilograme, cu o viteză de croazieră de 850-900 de kilometri pe oră. Viteza maximă ar fi de 950 de km/h

Flamingo poate zbura la altitudini foarte joase (până la 20 de metri de sol) pentru a evita radarele și are capacitatea de a-și schimba traiectoria în zbor, abordând ținta din unghiuri imprevizibile.

Pentru a menține costul scăzut și producția rapidă, racheta are și puncte slabe: este masivă (are nevoie de platforme mari de lansare), are un timp de pregătire înainte de lansare destul de lung (26-40 de minute) și nu deține sisteme optice complexe de recunoaștere a terenului (cum au rachetele de tip Storm Shadow sau Tomahawk), bazându-se masiv pe coordonate satelitare rezistente la bruiaj. Din acest motiv, este utilizată în atacuri combinate, în masă, pentru a copleși sistemele antiaeriene inamice.

Editor : B.E.