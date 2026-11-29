Forțele de Apărare ale Ucrainei au folosit drone echipate cu sistemul israelian de comunicații prin satelit HiSKY pentru a lovi Podul din Crimeea în această lună, pe fondul restricțiilor impuse asupra sistemului american Starshield, relatează The Wall Street Journal.

HiSKY funcționează pe teritoriul controlat de Rusia, spre deosebire de Starlink, au declarat două persoane familiarizate cu situația. Echipele ucrainene de drone au folosit HiSKY în timpul atacului asupra Podului din Crimeea pentru a căuta lansatoare de rachete balistice rusești, a declarat una dintre surse pentru WSJ.

Mai complicat de folosit: necesită mai multe cunoștințe tehnice

Sistemul israelian necesită mai multe cunoștințe tehnice decât terminalele Starlink, ușor de utilizat, inclusiv prezența unor specialiști în timpul misiunilor, a spus sursa. Aceasta înseamnă că va fi probabil utilizat doar pentru misiuni deosebit de importante, mai degrabă decât pentru atacuri de rutină cu drone, se menționează în articol.

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WSJ a precizat că Ucraina nu dispune în prezent de un înlocuitor complet pentru comunicațiile prin satelit Starlink.

Piloții de drone folosesc uneori rețele de tip mesh pentru a retransmite semnale radio între drone sau rețele de telefonie mobilă. Însă aceste opțiuni prezintă dezavantaje majore. Rețelele mobile funcționează doar în anumite zone, iar forțele ruse pot bruia aceste conexiuni mai ușor. Rețelele de tip mesh necesită echipamente costisitoare, iar fluxurile video au adesea întârzieri mari.

Multe drone din Ucraina sunt configurate pentru serviciile SpaceX

Multe drone fabricate în Ucraina sunt, de asemenea, configurate pentru serviciile SpaceX. Reconfigurarea acestora pentru a funcționa cu alte sisteme de comunicații necesită adesea trimiterea lor înapoi la producător, a scris WSJ.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior într-un interviu acordat BBC News Ukraine, publicat pe 26 noiembrie, că SpaceX a restabilit serviciul Starshield în Ucraina, dar a menținut restricțiile în vigoare pe teritoriile ocupate temporar de Rusia.

Partea americană a transmis Ucrainei „câteva semnale pozitive” cu privire la această chestiune, a spus Zelenski.

Restricții impuse serviciului Starshield

Restricțiile impuse serviciului Starshield determină Ucraina să piardă numeroase drone și să anuleze unele operațiuni ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, a raportat Kyiv Independent. Ucraina a înregistrat întreruperi ale serviciului Starshield încă de la jumătatea lunii octombrie.

Restricțiile înseamnă că dronele echipate cu Starlink pot atinge o viteză maximă de 161 km/h. Acest lucru împiedică Ucraina să utilizeze drone de interceptare care nu pot atinge viteza necesară pentru a doborî o dronă Shahed.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au efectuat o serie de atacuri asupra Podului din Crimeea, construit ilegal de autoritățile de ocupație, în perioada 16-19 noiembrie, provocând prăbușirea în apă a unui arc metalic și a unei porțiuni din tronsonul rutier al podului. De asemenea, a fost avariată și calea ferată.

Editor : M.C