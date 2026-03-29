Ucraina a devenit un pilon central al securităţii europene prin rezistenţa în faţa Rusiei şi îndeplineşte deja elemente-cheie ale misiunii NATO, fără a fi însă membră a Alianţei, susţine ambasadoarea Kievului la NATO, Alyona Getmanchuk, într-un comentariu publicat de The Telegraph. Oficialul ucrainean afirmă că excluderea ţării din structurile decizionale nu are la bază limitări obiective, ci un „construct politic” influenţat de Moscova, şi cere trecerea de la un parteneriat simbolic la o integrare strategică deplină, argumentând că Ucraina acţionează deja ca principal apărător al Europei şi ar putea deveni un furnizor de securitate pentru Alianţă porivit Kyiv Post.

Ucraina „merită să fie sabia NATO”

Alyona Getmanchuk, şefa Misiunii Ucrainei la NATO, a declarat că Kievul îndeplineşte deja elemente-cheie ale misiunii strategice a Alianţei, fără a beneficia însă de statutul de membru.

Getmanchuk descrie relaţia Ucrainei cu NATO drept paradoxală – apropiată geografic şi politic, dar blocată structural.

„Pentru a ajunge de la Misiunea Ucrainei la NATO [...] ar trebui să fie suficient să traversezi strada”, scrie ea, descriind proximitatea fizică din Bruxelles.

„În realitate, trebuie să treci printr-un şantier de mari dimensiuni care a blocat toate căile de acces către clădirea Misiunii, apoi să navighezi printr-un labirint de intersecţii şi treceri confuze. Acest lucru reflectă aproximativ locul în care se află astăzi Ucraina în relaţia sa cu NATO.”

Ea adaugă că Ucraina şi NATO „nu au fost niciodată atât de apropiate” în ceea ce priveşte cooperarea şi dialogul, însă „intersecţiile complexe [...] continuă să ţină Ucraina în afara Alianţei”.

Ambasadoarea vorbeşte şi despre un „sentiment tot mai accentuat de nedreptate”, subliniind că Kievul rămâne exclus din structurile decizionale ale NATO, în ciuda rolului său pe câmpul de luptă.

„Faptul că ţara ta nu este la masă”, scrie ea, adăugând că Ucraina este adesea nevoită să „inventeze formate” pentru a-şi transmite poziţia către aliaţi.

„Un construct politic” care blochează aderarea

Getmanchuk susţine că excluderea Ucrainei nu se bazează pe limitări obiective, ci pe decizii politice influenţate, în parte, de Rusia.

În opinia sa, cauza profundă ţine de ceea ce descrie drept „fantasmele imperiale” ale Kremlinului, care au influenţat de-a lungul timpului reticenţa Occidentului faţă de aderarea Ucrainei.

„Imposibilitatea aderării Ucrainei la NATO într-un viitor previzibil este doar un construct politic”, scrie ea. „Nimic mai mult, nimic mai puţin.”

Ea subliniază că acest construct continuă să fie consolidat, nu demontat, în ciuda rolului tot mai important al Ucrainei în securitatea europeană.

Getmanchuk respinge mai multe narative care, spune ea, au influenţat politica occidentală faţă de Ucraina.

Printre acestea se numără ideea că extinderea NATO ar fi provocat Rusia.

„Rusia a atacat militar Ucraina tocmai într-un moment în care Ucraina [...] nu avea intenţia de a adera la NATO”, aminteşte ea.

De asemenea, evidenţiază amploarea pierderilor militare ale Rusiei, susţinând că Moscova avansează spre vest cu costuri ridicate, în încercarea de a apropia linia frontului de graniţele NATO.

În acelaşi timp, respinge argumentul potrivit căruia aderarea Ucrainei ar declanşa un război, subliniind că Rusia şi-a intensificat deja agresiunea, indiferent de statutul Kievului.

Mai larg, ea susţine că, dacă Rusia ar fi cu adevărat preocupată de securitate şi nu de ambiţii imperiale, ar avea interesul ca Ucraina să fie parte a NATO, unde acţiunile sale ar fi mai previzibile şi coordonate în cadrul Alianţei.

„De cinci ani încoace, Ucraina a fost scutul Europei”

Getmanchuk subliniază că Ucraina acţionează deja ca apărător în prima linie al Europei în faţa Rusiei.

„Astăzi, Ucraina, prin faptul că ţine Rusia în loc pe câmpul de luptă, este singura ţară care implementează efectiv Conceptul Strategic al NATO”, scrie ea.

Ea adaugă că acest lucru se întâmplă „fără a avea măcar o perspectivă clară de aderare”.

Ambasadoarea evidenţiază şi experienţa de pe front, dimensiunea armatei şi inovaţia tehnologică drept atuuri care ar putea întări Alianţa.

„O armată de un milion de oameni, călită în luptă, tehnologiile de apărare ucrainene şi inovaţiile – toate acestea ar putea consolida semnificativ NATO”.

Getmanchuk susţine că Ucraina nu ar trebui să mai fie văzută doar ca beneficiar de asistenţă de securitate.

„Adevărul este că Ucraina însăşi devine un potenţial garant de securitate”, spune ea, invocând expertiza în războiul modern, în special în domeniul dronelor şi al sistemelor tehnologice.

Ea subliniază că aceste capacităţi ar putea ajuta NATO să se pregătească pentru conflictele viitoare şi să îşi îmbunătăţească eficienţa operaţională.

Getmanchuk încheie cu un apel mai amplu privind schimbarea modului în care este perceput rolul Ucrainei.

„De cinci ani încoace, Ucraina a fost scutul Europei”, scrie ea.

„Dar, în realitate, Ucraina merită să fie sabia Europei. Şi sabia NATO.”

Editor : Ș.A.