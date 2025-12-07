Ucraina a înghețat o parte dintre activele oligardului transnistrean Victor Gușan, cofondatorul holdingului Sheriff

Ucraina a înghețat o parte din activele principalului oligarh din Transnistria, Victor Gușan, cofondator al holdingului Sheriff, care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, potrivit unei investigații jurnalistice a Zonei de Securitate, citate de „Adevărul European”.

Decizia de înghețare a activelor lui Gușan a fost luată după ce procuratura a stabilit că firmele asociate cu acesta furnizau bunuri și servicii complexului militar-industrial rus.

Jurnaliștii fac referire la o decizie a unei instanțe ucrainene, care sugerează că structuri apropiate de Gușan erau conectate la producția militară rusească, în special prin intermediul uzinei Moldavizolit din Transnistria nerecunoscută.

Anchetatorii ucraineni susțin că, în timpul războiului, această uzină a jucat un rol important în lanțul de aprovizionare cu materiale pentru industria de apărare a Rusiei.

Ancheta dezvăluie, de asemenea, persoane cheie implicate în acest mecanism, modul în care au fost create companiile intermediare în Federația Rusă și legături directe care probabil duc la holdingul Sheriff.

După cum s-a menționat, Ucraina continuă ancheta, iar măsurile de înghețare a activelor rămân în vigoare pe tot parcursul procesului.

Holdingul Sheriff a preluat practic o poziție de monopol în Transnistria, controlând comerțul, piața petrolului, telecomunicațiile și mass-media. Compania deține operatorul de telefonie mobilă Interdniestrcom, fabrica de vinuri și coniac din Tiraspol, banca Agroprombank, fabrica de textile Tyrotex, canalul TV TSV, un cazinou, un club de fotbal, un complex sportiv, o serie de reprezentanțe auto și o rețea de benzinării.

Averea lui Victor Gușan, conform diverselor surse, este estimată la 2 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ucraina a sincronizat sancțiunile cu Statele Unite și a impus restricții împotriva Rosneft și a întreprinderilor sale, precum și a companiilor din grupul Lukoil.

„Schemele” au investigat în 2020 că Gușan cumpăra proprietăți imobiliare și terenuri de elită în Ucraina și avea cetățenie ucraineană.

