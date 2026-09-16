Ucraina a lansat contraofensiva „Vivaldi”. General: „Deocamdată, vă rog să rețineți acest nume”

Ucraina a anunțat lansarea operațiunii ofensive „Vivaldi” în regiunea Donețk, unde forțele sale încearcă să respingă trupele ruse și să le blocheze tacticile de infiltrare, scrie Kyiv Post. Comandantul Corpului 3 de Armată, Andriy Biletsky a susținut că operațiunea a produs deja pierderi importante pentru armata rusă, în timp ce bloggeri militari ruși și analiști OSINT raportează reculuri ale trupelor Moscovei în zona Lyman.

Biletsky a raportat câștiguri teritoriale și pierderi grele suferite de ruși, în timp ce bloggerii militari ruși recunosc eșecurile, iar analiștii OSINT estimează că Rusia a pierdut 200-240 km² (77-93 mile pătrate).

Al 3-lea Corp de Armată al Ucrainei a lansat o operațiune ofensivă în regiunea Donețk, menită să respingă forțele ruse și să le contracareze tacticile de infiltrare, a declarat marți generalul de brigadă Andriy Biletsky, comandantul corpului de armată.

Într-un discurs video din 15 septembrie, Biletsky a afirmat că operațiunea, cu numele de cod „Vivaldi”, este în desfășurare, dar că forțele ucrainene mențin un strict secret informațional cu privire la progresul acesteia.

„În ultimele săptămâni, s-a vorbit despre retragerea trupelor ruse din sectorul Donețk și despre eliminarea așa-numitului salient de la Lyman. Se menționează numele localităților care au trecut sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei, iar hărțile militare sunt actualizate”, a spus Biletsky.

Biletsky a declarat că, în opinia sa, atenția acordată operațiunii nu ajută forțele ucrainene, întrucât aceasta abia prinde avânt.

„Într-adevăr, Corpul 3 de Armată a lansat o operațiune ofensivă în acest sector, cu numele de cod «Vivaldi». Deocamdată, vă rog să rețineți acest nume. Operațiunea se desfășoară în condiții de strictă confidențialitate informațională”, a adăugat el.

Operațiunea ofensivă „Vivaldi” vizează tacticile rusești de infiltrare

Biletsky a afirmat că operațiunea a fost concepută, în parte, pentru a contracara „tacticile de infiltrare” rusești, care, potrivit lui, au permis trupelor ruse să pătrundă adânc în pozițiile ucrainene în unele zone.

„Datorită planificării meticuloase și eroismului trupelor din Corpul 3 de Armată, s-a dat o lovitură puternică eficacității de luptă a Armatelor 20 și 25 de Arme Combinate ale Rusiei”, a spus el.

Biletsky a afirmat că forțele ruse considerau așa-numitele „tactici de infiltrare” drept unul dintre avantajele lor, trupele din anumite zone pătrundând zeci de kilometri în adâncul formațiunilor de luptă ucrainene. El a spus că neutralizarea acestei abordări era, prin urmare, una dintre sarcinile principale ale Corpului 3 de Armată.

Potrivit lui Biletsky, misiunile ucrainene de căutare și lovire au eliminat focarele de infiltrare rusești din jurul localităților Novoselivka, Yarova, Koroviahyi Yar și Oleksandrivka.

El a afirmat că eliberarea localității Serednie din regiunea Donețk a reprezentat o „fază de conturare și pregătire” a operațiunii. Localitatea, a adăugat el, a fost „eliberată de sub ocupație” și se află acum în întregime sub control ucrainean.

Biletsky a mai spus că un obiectiv cheie a fost întreruperea liniilor de aprovizionare rusești. Potrivit acestuia, loviturile reușite ale unităților de sisteme fără pilot ale corpului de armată au forțat forțele ruse să-și mute operațiunile de aprovizionare cu combustibil și lubrifianți în regiunea Voronej din Rusia, dincolo de granița cu Ucraina.

Ucraina susține că Rusia a suferit pierderi grele

Biletsky a afirmat că forțele ruse au suferit pierderi semnificative în prima fază a operațiunii, inclusiv 1.500 de soldați, 12.000 de drone și câteva sute de vehicule blindate și sisteme de artilerie.

El a mai afirmat că forțele ucrainene au curățat aproximativ 75 de kilometri pătrați (29 de mile pătrate) de teritoriu de infiltrați ruși și au eliberat peste 10 kilometri (6,2 mile) de teritoriu.

Aceste afirmații privind câmpul de luptă nu au putut fi verificate independent.

Biletsky a afirmat că rapoartele din surse deschise speculaseră că obiectivul final al operațiunii era ajungerea la râul Chornyi Zherebets, dar a sugerat că armata ucraineană nu și-a dezvăluit planurile reale.

„Cu toate acestea, operațiunea noastră se numește «Vivaldi». Și, după cum știe toată lumea, Vivaldi are patru anotimpuri. Acesta este doar primul”, a spus el.

El a îndemnat publicul și mass-media să aștepte informații oficiale.

„Așadar, rămâneți la curent cu noutățile noastre oficiale și vă rugăm să evitați dezvăluirile premature. Urmează vești bune, dar, deocamdată, acțiunile noastre necesită discreție”, a adăugat Biletsky.

Acest eșec survine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin se așteaptă, potrivit unor informații, ca armata sa să cucerească în totalitate regiunea Donețk în următoarele șase luni.

Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru Bloomberg că Putin a stabilit acest nou obiectiv după ce, anterior, stabilise sfârșitul acestui an ca termen limită. Potrivit ISW, Putin și-a modificat „termenele limită” pentru cucerirea Donbasului de cel puțin 15 ori de la începutul războiului pe scară largă.

Bloggerii militari ruși recunosc eșecurile

Bloggerii militari ruși au recunoscut, de asemenea, o deteriorare a situației în apropierea localității Lyman și au descris situația tactică ca fiind în înrăutățire.

Canalul rus de Telegram „Rybar” a atribuit anterior aceste eșecuri „minciunilor sistematice din rapoartele către superiori” și unei „evaluări eronate a situației”.

„Pe baza experienței din sectorul Kupyansk – unde probleme similare au fost abordate prin atacuri prost pregătite – acest lucru va duce la pierderi suplimentare”, a scris canalul, conform citatului din The Moscow Times.

Rybar a adăugat că redirecționarea rezervelor pentru a acoperi breșele din apropierea localității Lyman ar putea slăbi apărarea rusă în alte zone, creând vulnerabilități pe care forțele ucrainene le-ar exploata probabil.

Expertul militar rus Valery Shiryaev a afirmat, la rândul său, că retragerea armatei ruse ar putea fi confirmată, forțele ucrainene împingând treptat localitate după localitate în „zona gri”.

Forțele ucrainene au străpuns o „linie defensivă foarte veche” și au pătruns în spatele forțelor ruse în apropierea localității Lyman, potrivit lui Shiryaev. Trupele ruse din zonă s-au trezit „practic încercuite”, a spus el.

Shiryaev a comparat, de asemenea, situația cu eșecurile anterioare ale Rusiei din jurul localității Kupyansk.

„Exact în același mod, comandantul Grupului «Vest», Kuzovlev, a raportat succese la Kupiansk și a primit chiar titlul de Erou al Rusiei. Apoi situația s-a inversat, însă comandamentul și conducerea politică de vârf anunțaseră deja «succesul» întregii lumi… Situația actuală este mult mai gravă decât a fost la Kupiansk”, a spus el.

Analistul militar rus Yan Matveyev a calificat aceste evenimente drept o criză gravă, dar localizată, pentru forțele ruse.

„O vară dezastruoasă pentru armata rusă s-a încheiat, iar toamna începe cu un scandal de proporții în jurul localității Sviatohirsk”, a spus Matveyev.

„Pentru trupele ruse, această criză este relativ localizată, dar este totuși o criză – a nega acest lucru ar fi o prostie. Între timp, se deschid oportunități semnificative pentru forțele ucrainene de-a lungul întregii axe Sloviansk”, a adăugat el.

Între timp, Shiryaev a afirmat că o prezență ucraineană susținută în apropierea localității Lyman ar putea permite, în cele din urmă, operatorilor de drone ucraineni să lovească în spatele forțelor ruse care avansează spre Mykolaivka și Sloviansk.

„Dacă Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) vor reuși – să-și consolideze pe deplin prezența acolo fără interferențe, să-și aducă operatorii de drone și să preia controlul asupra întregii zone – situația se va schimba în ceea ce privește razele de acțiune”, a spus el.

Operatorii ucraineni de drone ar putea câștiga potențial o rază de acțiune suplimentară de 10-15 kilometri (6,2-9,3 mile) pentru dronele cu vizualizare în prima persoană (FPV), ceea ce le-ar permite să lanseze atacuri masive împotriva flancului grupului rus care avansează spre Sloviansk, a adăugat Shiryaev.

De remarcat că Putin a afirmat pe 1 septembrie că Grupul de Forțe Nord al Rusiei a capturat Svyatohirsk după ce trupele ruse au avansat până la 13 kilometri (8,1 mile) de oraș la sfârșitul primăverii și începutul verii.

Biletsky a negat afirmația lui Putin: într-un videoclip înregistrat pe 7 septembrie în centrul orașului, cu Mănăstirea Sfânta Adormire din Svyatohirsk vizibilă în spatele său, el a declarat că Brigada 60 Mecanizată deține în continuare controlul deplin asupra orașului.

Analiștii OSINT raportează câștiguri teritoriale mai ample ale Ucrainei în apropierea localității Lyman

De asemenea, merită menționat faptul că unii analiști OSINT au raportat câștiguri teritoriale semnificativ mai mari decât cele menționate de Biletsky.

Clément Molin, care a fost printre primii care au raportat evoluția situației pe X, a afirmat că forțele ruse din Ucraina au fost nevoite să abandoneze peste 200 de kilometri pătrați (77 de mile pătrate) de-a lungul axei principale a contraofensivei ucrainene din regiunea Donețk.

„După patru luni de contraofensivă la Lyman, Corpul 3 de Armată al Ucrainei a reușit să izoleze avansul rus de la nord de Lyman și să elibereze peste 200 km². Aceasta este una dintre cele mai importante victorii ale Ucrainei din 2026 și va întârzia ofensiva asupra nordului Donbasului”, a scris el.

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Cu toate acestea, Biletsky nu a confirmat cifra în discursul său de marți, rămânând neclar dacă estimarea de peste 200 de kilometri pătrați se bazează pe informații care nu au fost încă făcute publice de armata ucraineană sau pe evaluări independente OSINT.

Prin urmare, aceste cifre trebuie considerate neconfirmate de surse oficiale ucrainene.

Konrad Muzyka, directorul Rochan Consulting, a scris, de asemenea, pe X că forțele ruse au pierdut controlul asupra unei suprafețe de aproximativ 240 de kilometri pătrați (aproximativ 93 de mile pătrate) în acest sector.

„Estimăm că forțele ruse au pierdut controlul asupra a aproximativ 240 km² în acea zonă. Prin comparație, au pierdut aproximativ 430 km² în regiunea Dnipropetrovsk începând din februarie. Cu toate acestea, avansul Rusiei spre sud de pe axa Dobropillia continuă.”

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Potrivit lui Muzyka, cel mai important efect al contraofensivei ucrainene la nord de Lyman a fost acela că a zădărnicit încercarea Rusiei de a încercui aglomerarea Sloviansk-Kramatorsk dinspre nord.

Estimarea lui Muzyka se bazează, de asemenea, pe o analiză independentă și nu a fost confirmată de Biletsky în discursul său de marți.

Editor : Ana Petrescu