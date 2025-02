Ucraina a lansat o nouă ofensivă surpriză în regiunea Kursk, la șase luni de la începerea incursiunii

Armata ucraineană a lansat joi o contraofensivă în provincia rusă de graniţă Kursk, a anunţat Ministerul rus al Apărării, în ziua când se împlinesc şase luni de când trupele ucrainene au declanşat o incursiune surpriză în această provincie, unde au ocupat atunci o porţiune de teritoriu care între timp s-a diminuat semnificativ în urma luptelor cu armata rusă, relatează Reuters.



„Formaţiunile militare ucrainene au încercat să desfăşoare o contraofensivă în sectorul localităţilor Cerkasskaia Konopelka şi Ulanok din regiunea Kursk. În acest scop, armata ucraineană a introdus în luptă două brigăzi motorizate cu vehicule blindate", a transmis comandamentul rus într-un comunicat postat pe Telegram.



Potrivit Ministerului rus al Apărării, „grupurile de asalt inamice au lansat mai multe valuri de atacuri în acest sector" al frontului, situat la sud-est de Sudja, cel mai mare oraş din această regiune aflat sub control ucrainean.



„Gruparea militară Nord a detectat inamicul la timp, soldaţii cu sprijinul aviaţiei atacă grupurile de asalt ale armatei ucrainene", adaugă ministerul rus, care susţine că atacurile ucrainene au fost respinse şi că localităţile menţionate au rămas sub controlul forţelor ruse.



Ministerul rus mai susţine că, în această contraofensivă, forţele ucrainene au pierdut şase tancuri, trei transportoare blindate şi 14 vehicule de luptă ale infanteriei, precum şi trei vehicule de inginerie militară.



Şi mai mulţi bloggeri militari ruşi au relatat despre lupte grele în Kursk în urma contraofensivei ucrainene. Potrivit bloggerului Semion Pegov, ucrainenii au profitat de vremea rea din zonă, care împiedică armata rusă să utilizeze dronele, în timp ce bloggerul Mihail Zvinciuk şi canalul Rîbar afirmă că trupele ucrainene ar fi cucerit satul Cerkasskaia Konopelka, contrazicând afirmaţiile Ministerului Apărării.



Kievul nu a anunţat oficial deocamdată nicio acţiune militară, potrivit canalului ucrainean Strana, care adaugă însă că o sursă militară ucraineană a confirmat confruntările.



Armata ucraineană a lansat pe 6 august o ofensivă peste graniţă în provincia rusă Kursk, unde trupele ucrainene au ocupat iniţial o suprafaţă de aproximativ 1.300 de km pătraţi, profitând de desfăşurarea slabă a armatei ruse acolo. În timp ce armata ucraineană a angajat în această operaţiune unele dintre cele mai bune unităţi ale sale, numeroşi soldaţi ruşi tineri recruţi au fost luaţi uşor prizonieri.



În urma acţiunilor contraofensive ruseşti, la sfârşitul lunii ianuarie armata ucraineană mai controla în Kursk doar aproximativ o treime din teritoriul iniţial, respectiv 442 de km pătraţi, potrivit unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).



Un obiectiv al acestei incursiuni ucrainene a fost să forţeze Rusia să diminueze presiunea pe frontul din estul Ucrainei, însă armata rusă şi-a continuat înaintarea pe acest front şi ameninţă avanposturi ucrainene cheie.



Totuşi, partea rămasă în continuare sub controlul armatei ucrainene în provincia rusă Kursk este considerată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o posibilă monedă de schimb la eventuale negocieri de pace cu Rusia



Armata rusă a introdus în luptele din Kursk şi soldaţi nord-coreeni. Dar, potrivit armatei ucrainene, aceştia au fost retraşi la mijlocul lunii ianuarie, după ce au suferit pierderi grele.

