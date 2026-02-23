Ucraina a lansat un joc-simulator care permite publicului să identifice țintele ruse de pe linia frontului. Se numește „Kill Zone”

Armata ucraineană a lansat un nou joc simulator care învață publicul cum să identifice echipamentele rusești pe câmpul de luptă, scrie Kyiv Post.

Simulatorul, denumit „Kill Zone”, a fost dezvoltat de Forțele ucrainene pentru sisteme fără pilot și utilizează imagini reale de la diferite unități, completate cu explicații privind semnele care trebuie căutate pentru identificarea echipamentelor ascunse.

La intrare, utilizatorii primesc sfaturi simple pentru recunoaștere, cum ar fi modul de identificare a urmelor de vehicule și a altor forme neobișnuite ale solului.

Apoi, utilizatorilor li se prezintă un scenariu dintr-o listă aleatorie de unități, având sarcina de a identifica locațiile diverselor echipamente rusești, de la tancuri la lansatoare de rachete.

Utilizatorii pot solicita și ajutor, care se prezintă sub formă de sfaturi pe ecran cu avatare ale comandanților militari ucraineni din lumea reală.

După fiecare scenariu, utilizatorii văd cât timp le-a luat să identifice echipamentele, cum s-au descurcat în comparație cu utilizatorii medii și o prezentare a unității care a furnizat imaginile.

Simulatorul bazat pe web funcționează atât pe browserele mobile, cât și pe cele desktop. Deși jocul este în limba ucraineană, instrumentele de traducere încorporate în browser permit și utilizatorilor care nu sunt ucraineni să joace.

Potrivit publicației ucrainene de tehnologie Dev.ua, jocul a fost dezvoltat de TWID Marketing & Tech Agency împreună cu Unmanned Systems Forces.

Dronele au devenit un element de bază în războiul Rusiei în Ucraina, atât Kievul, cât și Moscova favorizând această tehnologie pentru recunoaștere, identificarea țintelor și lovituri de precizie.

Editor : Sebastian Eduard