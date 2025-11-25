Live TV

Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100 și avionul secret A-60 care transportă un sistem laser de luptă

Data actualizării: Data publicării:
Beriev A-100
Foto: Profimedia
Ce aparate sunt A-60 și A-100

Imagini din satelit recente publicate de un cercetător ucrainean OSINT, confirmă că atacul nocturn al Ucrainei asupra Taganrogului a distrus nu unul, ci două avioane rusești rare și de mare valoare la complexul aviatic Beriev — unul dintre ele fiind un aparat unic ce transporta un laser de luptă.

Se confirmă astfel că undele de șoc și incendiile ulterioare de la Complexul Științific și Tehnic Aeronautic Taganrog (TANTK) au distrus două aeronave, informează United24media.

Unul dintre ele este un laborator laser aerian, de fapt un aparat A-60, un Il-76 din era sovietică modificat pentru a transporta un puternic laser de luptă destinat să „orbească” sateliții și să dezactiveze aeronavele.

Al doilea este un aparat A-100 de tip AWAKS.

Imaginile arată, de asemenea, că atelierul de asamblare finală al TANTK a suferit daune grave, iar o poziție de apărare aeriană S-400 din apropiere a fost lovită direct, deși amploarea acestor daune este mai greu de determinat din orbită.

Ce aparate sunt A-60 și A-100

Defense Express a descris anterior A-60 ca fiind unul dintre cele mai neobișnuite avioane ale Rusiei – un banc de testare zburător cu un radom distinctiv în partea din față și o carcasă dorsală pentru turela laser, construit în doar două prototipuri. Unul dintre aceste prototipuri a rămas parcat la Taganrog timp de ani de zile. Analiștii ucraineni spun acum că în imaginile filmate în timpul atacului se poate vedea arzând fuselajul aparatului.

Aparatul A-100 distrus în atac reprezintă, de asemenea, o pierdere simbolică majoră. Rusia a promovat odată A-100 ca programul său emblematic AWACS de nouă generație înainte de a-l abandona, iar inginerii au propus recent reutilizarea aceluiași design de bază pentru noul model A-200.

Beriev A-100 este un avion de avertizare și control aerian (AEW&C) construit în Rusia, bazat pe avionul de transport Il-76MD-90A. Acest avion a fost dezvoltat pentru a înlocui modelul Beriev A-50 din serviciul Forțelor Aerospatiale Ruse.

Distrugerea de la Taganrog încununează o serie de atacuri ucrainene care au degradat sistematic activele aeronautice de înaltă calitate ale Rusiei. În ultimele luni, atacurile ucrainene de lungă distanță au vizat mai multe facilități implicate în producția de bombardiere și UAV-uri, inclusiv fabrici care modernizează flota de bombardiere strategice Tu-95MS.

Baza Taganrog atacată
Momentul în care unul dintre aparatele vizate explodeazaă. Foto: Profimedia

