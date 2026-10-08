Live TV

Ucraina a lovit cu drone un centru de date al gigantului rus Yandex. „A încetat să funcţioneze în întregime”

Data publicării:
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
Operator ucrainean de drone. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu a izbucnit la un centru de date al gigantului rus tech Yandex, în urma unui atac ucrainean cu dronă - primul de acest fel cunoscut - şi i-a perturbat serviciile, în regiunea Riazan, fără să provoace victime, a anunțat joi compania.

Yandex - supranumit „Google rus” - este principalul motor de căutare în limba rusă şi este foarte folosit în Rusia în zona de servicii - de exemplu taxiuri şi livrări.

El domină în lumea rusofonă.

„Un atac cu dronă a cauzat un incendiu în centrul de date Yandex de la Sasovo şi a afectat o parte a infrastructurii acestuia”, fără să facă victime, a declarat compania rusă de tehnologie digitală, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, Pavel Malkov, a anunţat pe Telegram un atac ucrainean cu două drone şi că „acoperişul unei întreprinderi a luat foc” în zona Sasovo.

„Centrul de date a încetat să funcţioneze în întregime, iar unele servicii Yandex pot fi inaccesibile utilizatorilor”, a declarat compania.

Înregistrări video publicate pe reţele de socializare - cărora AFP scrie că nu le-an putut verifica autenticitatea - surprindeau coloane de fum negru ridicându-se deasupra unui acoperiş în flăcări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Site-ul Downdetector, specializat în urmărirea penelor pe Internet, a înregistrat joi un număr tot mai mare de semnalălri de probleme de către utilizatori.

Kievul şi-a intensificat în ultimele luni atacurile în Rusia, vizând mai ales infrastructuri energetice şi logistice.

Kievul subliniază că acesta este un răspuns „drept” la atacuri devastatoare aproape zilnice ale Moscovei, de la invazia Ucrainei, în februarie 2022.

Acest atac la Yandex are loc după mai multe atacuri ruseşti masive la depozite ucrainene de hrană şi medicamente, porturi, operatori de telefonie şi centre de date.

Miercuri, 30 de persoane au fost ucise în atacuri ruseşti în Ucraina, inclusiv 22 într-un bloc la Prîluki (nord), distrus de o rachetă.

Joi, cursul acţiunilor Yandex a scăzut, la Bursa de la Moscova, în urma acestui atac.

Autorităţile ucrainene nu au comentat, în acest stadiu, cu privire la acest atac.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
August Hanning
2
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
3
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Venetian mask used by doctors during plagues.
4
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara dictatorului Putin din...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Digi Sport
Radu Naum, după ce a văzut imaginile de la Sibiu: ”Condamnați definitiv și irevocabil”. Ilie Dumitrescu: ”Urât”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto donald trump john bolton
Trump „încă mai crede că Putin este prietenul său”, afirmă fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Turcia avertizează: Rusia și Ucraina intensifică atacurile. „Marea Neagră nu trebuie transformată într-un nou front”
Bulgaria Election
Liderul opoziției din Bulgaria afirmă că nava sufundată în Marea Neagră ar fi putut transporta trupe
Marco Rubio.
Rubio avertizează că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic” care s-ar putea extinde dincolo de granițele țării
Chisinau, Moldova - april 26, 2026: Soldiers of the National Army of the Republic of Moldova.
Kremlinul declanșează un nou val de dezinformare în Republica Moldova, după ajutorul dat de Norvegia: „Război cu Rusia”
Recomandările redacţiei
dragos pislaru inquam octav ganea
Pîslaru: Toate măsurile fiscale luate de guvernarea Bolojan au fost...
SIMION NAWFAL
„La fel ca în cazul lui Trump.” Simion i s-a plâns unui influencer...
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
POLITICO: UE, Canada și Lituania s-au retras de la o conferință...
Political map of Moldova, with a focus on the Ukraine and Black Sea area
Trei organizații ale românilor din Ucraina cer intervenția...
Ultimele știri
Şoferul turc implicat în accidentul produs într-o benzinărie din Călimăneşti a fost reţinut
TikTok, anchetată de Comisia Europeană după alegerile din România: Riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri
Trump afirmă că SUA nu vor ataca Iranul înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De la viața de lux la acuzații de fraudă. Monica Gabor, implicată într-un nou scandal financiar în SUA...
Cancan
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o...
Fanatik.ro
La un pas de dezastru! Retrogradarea în Liga C exclude România din lupta pentru calificarea directă la Mondial
editiadedimineata.ro
15 minute pe zi pentru ChatGPT: OpenAI dezvăluie cât de mult folosesc adolecenții inteligența artificială
Fanatik.ro
Filmul bătăii de la meciul de handbal de la Timişoara: unul dintre părinţi a ajuns la poliţie, celălalt la...
Adevărul
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni...
Playtech
Prețul record la care ar putea ajunge motorina în următoarele luni. Detaliul care poate provoca scumpiri în...
Digi FM
Megan Fox, de nerecunoscut într-un clip devenit viral. Fanii au reacționat imediat: „S-a distrus singură”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din...
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ana de Armas, ținută îndrăzneață la Paris. Pantalonii foarte scurți, sacoul și cizmele cu toc i-au venit...
Adevarul
Cât ar putea ajunge factura la energie în această iarnă. Scenariile analizate de experți
Newsweek
Aviz pozitiv în Parlament pentru ca unii șoferi să ia pensie mai mare. „Munca încadrată la condiții deosebite”
Digi FM
Angelina Jolie și-a vândut casa din LA. Unde și-ar dori să trăiască și cine este vedeta care a cumpărat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Michael Douglas dezvăluie numele actriței cu care a avut o aventură pe platourile de la „Basic Instinct”...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”