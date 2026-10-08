Ucraina a lovit cu drone un centru de date al gigantului rus Yandex. „A încetat să funcţioneze în întregime”

Un incendiu a izbucnit la un centru de date al gigantului rus tech Yandex, în urma unui atac ucrainean cu dronă - primul de acest fel cunoscut - şi i-a perturbat serviciile, în regiunea Riazan, fără să provoace victime, a anunțat joi compania.

Yandex - supranumit „Google rus” - este principalul motor de căutare în limba rusă şi este foarte folosit în Rusia în zona de servicii - de exemplu taxiuri şi livrări.

El domină în lumea rusofonă.

„Un atac cu dronă a cauzat un incendiu în centrul de date Yandex de la Sasovo şi a afectat o parte a infrastructurii acestuia”, fără să facă victime, a declarat compania rusă de tehnologie digitală, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Guvernatorul regiunii Riazan, situată la sud-est de Moscova, Pavel Malkov, a anunţat pe Telegram un atac ucrainean cu două drone şi că „acoperişul unei întreprinderi a luat foc” în zona Sasovo.

„Centrul de date a încetat să funcţioneze în întregime, iar unele servicii Yandex pot fi inaccesibile utilizatorilor”, a declarat compania.

Înregistrări video publicate pe reţele de socializare - cărora AFP scrie că nu le-an putut verifica autenticitatea - surprindeau coloane de fum negru ridicându-se deasupra unui acoperiş în flăcări.

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Site-ul Downdetector, specializat în urmărirea penelor pe Internet, a înregistrat joi un număr tot mai mare de semnalălri de probleme de către utilizatori.

Kievul şi-a intensificat în ultimele luni atacurile în Rusia, vizând mai ales infrastructuri energetice şi logistice.

Kievul subliniază că acesta este un răspuns „drept” la atacuri devastatoare aproape zilnice ale Moscovei, de la invazia Ucrainei, în februarie 2022.

Acest atac la Yandex are loc după mai multe atacuri ruseşti masive la depozite ucrainene de hrană şi medicamente, porturi, operatori de telefonie şi centre de date.

Miercuri, 30 de persoane au fost ucise în atacuri ruseşti în Ucraina, inclusiv 22 într-un bloc la Prîluki (nord), distrus de o rachetă.

Joi, cursul acţiunilor Yandex a scăzut, la Bursa de la Moscova, în urma acestui atac.

Autorităţile ucrainene nu au comentat, în acest stadiu, cu privire la acest atac.

Editor : B.P.