Ucraina a lansat un atac cu drone în timpul nopţii asupra unei instalaţii industriale din Rusia, avariind totodată mai multe clădiri rezidenţiale din regiunea Samara (sud-est), au anunţat marţi oficiali ruşi. Atacul a avut loc după ce preşedintele american Donald Trump a declarat luni că Rusia şi Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a părţii adverse.

Circa 40 de drone au fost doborâte, a anunţat guvernatorul regional Viaceslav Fedorişcev, citat de agenţia Tass, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate victime.

Presa ucraineană a relatat că obiectivul industrial vizat a fost o rafinărie de petrol.

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Imagini postate pe rețelele sociale arată un incendiu imens la o rafinărie din regiunea Samara.

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Duminică, preşedintele SUA a declarat că a vorbit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a-i cere să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia întrucât acestea provoacă „o penurie de motorină” la nivel global.

Zelenski a scris pe X că o încetare a atacurilor asupra infrastructurii critice ar putea fi „primul pas de dezescaladare” către pace.

Pentru moment nu a existat nicio reacţie din partea Moscovei.

Ucraina a atacat de asemenea cu rachete în cursul nopţii depozite aparţinând retailerului online Ozon în oraşul rus Taganrog.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a declarat că nu au fost raportate victime. El a precizat că au fost avariate şi depozite ale unor companii agricole, clădiri rezidenţiale şi o unitate de învăţământ.

În ultimele luni, Ucraina a lansat atacuri masive asupra industriei petroliere din Rusia, contribuind la apariţia unor penurii de combustibil în ţară.

Moscova a ripostat cu lovituri punctuale asupra unor instalaţii energetice din Ucraina, vizând şi benzinării.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat că drone ruseşti au lovit capitala Ucrainei în cursul nopţii de luni spre marţi. O benzinărie a fost lovită şi o persoană a fost rănită într-un alt cartier.

Editor : B.P.