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Video Ucraina a lovit rafinăria rusă de la Kstovo. Moscova admite că o „inteprindere industrială” a fost atacată cu drone

Data publicării:
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Foto: captură video x/ Nexta
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O „întreprindere industrială” a fost lovită duminică într-un atac cu drone într-o regiune situată la circa 400 kilometri est de Moscova, au anunţat autorităţile ruse, în timp ce Ucraina a afirmat că a atacat o importantă rafinărie de petrol, relatează AFP.

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Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a raportat „un atac masiv cu drone” în timpul nopţii şi duminică dimineaţa, în urma căruia o „întreprindere industrială din districtul Kstovo a suferit pagube semnificative”.

„Peste o sută de drone au fost distruse” şi „conform informaţiilor preliminare, nu au existat victime”, a adăugat el într-un comunicat, fără a specifica natura activităţilor uzinei.

Presa ucraineană a relatat că un „atac a avut loc asupra rafinăriei de petrol Kstovo”, „una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, care produce combustibili şi lubrifianţi”, notează Agerpres.

Vineri, autorităţile ruse au declarat că Ucraina şi-a reluat atacurile asupra rafinăriilor ruseşti după o pauză de câteva zile.

Ministrul adjunct al energiei din Rusia, Alexander Novak, a declarat că trei rafinării au fost lovite în cursul zilei.

Ca represalii pentru atacurile ruseşti care au devastat infrastructura energetică de la lansarea ofensivei Moscovei în Ucraina în februarie 2022, Kievul lansează cu regularitate atacuri cu drone asupra siturilor industriale din Rusia.

Aceste atacuri au drept scop întreruperea fluxului de hidrocarburi care finanţează efortul de război al Kremlinului.

Editor : B.E.

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