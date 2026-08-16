Ucraina a lovit un depozit Wildberries chiar lângă Moscova, într-un atac de amploare

Forţele ucrainene au lovit un depozit de lângă Moscova aparţinând marelui retailer online rus Wildberries, precum şi localităţi din regiunea capitalei Rusiei, într-un atac de amploare desfăşurat în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează Kyiv Independent, potrivit News.ro.

Un incendiu a izbucnit la un depozit Wildberries din satul Koledino, situat în apropierea Moscovei, după ce acesta a fost lovit de forţele ucrainene, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.

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În oraşul Domodedovo, complexul de producţie şi logistică „Severnoe Domodedovo” a fost cuprins de flăcări în timpul atacului, potrivit aceleiaşi surse.

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De asemenea, au fost semnalate atacuri ucrainene şi sunetul sistemelor de apărare aeriană în funcţiune în oraşul Cehov, potrivit Exilenova Plus.

Autorităţile nu au făcut încă niciun comentariu cu privire la aceste atacuri, iar detaliile nu au putut fi verificate imediat, precizează Kyiv Independent.

Ucraina loveşte în mod regulat infrastructura militară din adâncul Rusiei şi din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Forţele ucrainene au lovit baza aeriană militară rusă Savasleika şi o instalaţie cheie a Roscosmos din regiunea Samara folosind rachete „Flamingo” de producţie internă, a confirmat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski.

De asemenea, în noaptea de 14 august, Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari porturi ruseşti de la Marea Baltică, avariind două fabrici şi provocând un incendiu, a declarat Statul Major General al Ucrainei.

În regiunea Voronej, un centru logistic Wildberries din satul rus Novaia Usman a fost cuprins de flăcări pe 11 august, în urma unei serii de explozii la faţa locului, pe fondul atacurilor ucrainene, a relatat canalul Telegram Supernova Plus. Atacul a fost confirmat ulterior de Robert Brovdi, comandantul Forţelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Wildberries prezintă pe site-ul său o gamă variată de echipamente militare, inclusiv componente pentru drone şi veste antiglonţ. Divizia bancară a companiei a fost sancţionată de UE în iulie pentru contribuţia sa financiară la bugetul de stat al Rusiei. Wildberries joacă, de asemenea, un rol semnificativ în economia de consum din Rusia, precizează Kyiv Independent.

Editor : B.P.