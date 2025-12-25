Live TV

Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un incendiu vizibil din spațiu

Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Fumul provocat de atacul asupra portului petrolier. Foto: captură video X

Ucraina a anunțat că a lovit un important port petrolier rus din sudul Rusiei în ziua de Crăciun, ca parte a unei serii de atacuri asupra infrastructurii energetice și militare, provocând un incendiu de proporții vizibil pe sistemele de monitorizare prin satelit ale NASA, scrie TVPWorld.

Incendiile au izbucnit la rezervoarele de stocare a petrolului din portul Temriuk, din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au declarat autoritățile locale.

Incendiul a acoperit aproximativ 2.000 de metri pătrați și a fost suficient de puternic pentru a fi detectat de sistemul de monitorizare a incendiilor prin satelit FIRMS al NASA.

Statul Major al Ucrainei a declarat că forțele sale au lovit infrastructura din Temriuk, adăugând că portul era implicat în aprovizionarea forțelor armate ruse.

Portul este un important nod pentru gazul petrolier lichefiat (GPL) și alte produse petroliere și a mai fost ținta unor atacuri și în trecut.

Separat, Ucraina a declarat că a lovit rafinăria de petrol Novoșahtinsk din sudul Rusiei cu rachete de croazieră Storm Shadow lansate din aer.

Storm Shadow este o rachetă de croazieră franco-britanică cu rază lungă de acțiune, lansată din aer, concepută pentru lovituri de precizie, care poate fi lansată de pe avioane de vânătoare sau bombardiere.

Uzina Novoșahtinsk este unul dintre cei mai mari furnizori de combustibil din sudul Rusiei și furnizează motorină și kerosen de aviație forțelor ruse, a declarat Ucraina.

Separat, oficialii ruși au declarat că sistemele de apărare aeriană au doborât mai multe drone peste noapte, inclusiv câteva care „atacau Moscova”.

Primarul Serghei Sobianin a declarat că dronele au fost interceptate deasupra capitalei; Ministerul Apărării al Rusiei a adăugat că 141 de drone ucrainene au fost distruse în vestul Rusiei, în regiunea Moscovei și în unele părți din sud.

