Live TV

Video Ucraina a mai primit un sistem antirachetă Patriot. „Pas comun cu Germania în protejarea vieților omenești de teroarea rusă”

Data publicării:
Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, preluată de Agerpres. "Am consolidat componenţa Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulţumesc personal Germaniei şi cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieţilor omeneşti de teroarea rusă", a scris el pe X.

Preşedintele ucrainean a afirmat că atacurile aeriene reprezintă "principala strategie" a liderului rus Vladimir Putin în război, menită să semene teroarea în rândul populaţiei şi să compenseze astfel incapacitatea sa de a-şi atinge obiectivele teritoriale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"De aceea, fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului, pe care îl aşteptăm cu toţii. Cu cât Rusia câştigă mai puţin, cu atât este mai mare motivaţia sa de a pune capăt războiului", a argumentat el.

Zelenski a subliniat că apărarea aeriană a Ucrainei este inseparabilă de protecţia aliaţilor săi şi contribuie, de asemenea, la protejarea acestora şi a explicat că sunt în curs de desfăşurare negocieri pentru obţinerea mai multor sisteme, atât la nivel de guverne, cât şi cu producătorii.

În ultima vreme, lipsa apărării aeriene a dus la atingerea ţintelor de către mai multe rachete şi drone ruseşti decât de obicei, provocând pagube infrastructurii energetice şi feroviare, precum şi victime civile.

Doar în această săptămână, Rusia a lansat 1.500 de drone de atac, 1.170 de bombe ghidate şi peste 70 de rachete de diferite tipuri împotriva teritoriului ucrainean, conform unui bilanţ furnizat de preşedintele Zelenski duminică.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
Wildcat Felis silvestris
3
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
5
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Digi Sport
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se văd și apoi a dat declarația zilei, după ”nebunia” de la Verona
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Putin attends the unveiling of a memorial in Pskov region
Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib...
bolojan
Ilie Bolojan nu merge la „Ora Premierului”, în Parlament, unde a fost...
patriarhia romana foto basilica ro
Reacția Patriarhiei după scandalul piesei pe versuri de Radu Gyr...
photo-collage.png - 2025-11-02T181601.063
Adolescent grav rănit, salvat de meteorologul de la Vârful Omu: „Când...
Ultimele știri
Momentul în care un polițist beat provoacă un accident grav în Constanța și apoi fuge de la locul faptei. Trei femei au fost rănite
Turcia reduce importurile de petrol din Rusia, pe fondul sancțiunilor occidentale
A început sezonul ședințelor foto de Crăciun. Cerere uriașă printre români: „Vin să trăiască cu adevărat o poveste”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russia unveils Khabarovsk submarine in Severodvinsk
Rusia a lansat super-arma Habarovsk, un nou submarin proiectat să transporte încărcătură nucleară
Workers walk past a tanker at the Rosneft oil product transshipment terminal in Tuapse
Unul dintre principalele porturi petroliere rusești, lovit duminică de un atac ucrainean cu drone
atac rusesc ucraina ruine
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. 6 morți după atacurile Moscovei
European Political Community summit in Copenhagen
Călătorii gratis cu trenul, în Ucraina, în perspectiva iernii. Ce alte ajutoare promite Zelenski pentru ucraineni
tablou cu Napoleon în Moscova / scheletele soldaților din armata lui Napoleon îngropați în Vilnius
Cum a fost distrusă cu adevărat Marea Armată a lui Napoleon după ce a invadat Rusia. Rămășițele soldaților răpuși dezvăluie detalii noi
Partenerii noștri
Pe Roz
Anthony Hopkins nu a mai vorbit de 24 de ani cu fiica sa: Îi doresc tot binele din lume
Cancan
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei...
Fanatik.ro
Eugen Trică a reacționat după declarațiile lui Neluțu Varga la adresa sa: „Am pus mâna pe telefon și l-am...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din...
Nusantara, noua capitală a Indoneziei
O nouă capitală utopică în mijlocul junglei riscă să devină un oraș-fantomă. „Te simți ca în Singapore, dar...
Playtech
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Guillermo del Toro spune că „mai degrabă ar muri” decât să folosească AI generativă în filmele sale: „Nu mă...
Adevarul
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți...
Newsweek
A așteptat un an pensia mărită de la Marea Recalculare. A primit un leu în plus. Cât a muncit?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
Cum îi afectează fumatul pe oamenii care-și fac implanturi dentare. Și cei cu dinți naturali au de suferit
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce s-au despărțit Tom Cruise și Ana de Armas. „Ea a simțit nevoia să facă un pas înapoi”
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles