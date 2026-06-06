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Ucraina a oferit scuze Greciei după găsirea unei drone navale lângă insula Lefkada: Agresiunea Rusiei e o amenințare pentru Europa

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drone_lefkada
Dron[ ucraineană găsită lângă insula Lefkada Foto: ekathimerini.com
Din articol
Poziţia MAE elen

Ucraina a prezentat scuze Greciei la aproape o lună după ce o dronă navală ucraineană a fost descoperită în apele teritoriale elene şi după ce MAE de la Atena a înaintat două proteste pe această temă. Incidentul „demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru statele vecine şi prietene, pentru Europa şi pentru întreaga lume”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tîhîi, care şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Grecia şi poporul grec pentru sprijinul lor ferm acordat Ucrainei încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Postarea a fost făcută vineri seară, în aceeaşi zi în care o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanţa.

„În urma incidentului cu o dronă maritimă găsită în apropierea insulei greceşti Lefkada, partea ucraineană îşi exprimă recunoştinţa faţă de Grecia şi poporul grec pentru sprijinul lor ferm acordat ţării noastre încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Ucraina apreciază în mod deosebit relaţiile sale de prietenie cu Grecia”, a scris purtătorul de cuvânt pe X.

„Întrucât provocările actuale la adresa securităţii internaţionale şi regionale, în special a securităţii maritime şi activităţile «flotei fantomă» a Rusiei, reprezintă preocupări comune pentru Grecia şi Ucraina, Ucraina îşi reafirmă angajamentul faţă de normele dreptului internaţional şi principiile siguranţei navigaţiei civile, subliniind interesul său de a preveni apariţia unor incidente similare în viitor”, a declarat Tîhîi.

„În acest sens, partea ucraineană îşi exprimă scuzele pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul circumstanţelor provocate de agresiunea rusă în curs împotriva Ucrainei”, mai spune reprezentantul MAE ucrainean.

El a adăugat că incidentul „demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare nu doar pentru ţara noastră, ci şi pentru statele vecine şi prietene, pentru Europa şi pentru întreaga lume”.

„Ucraina rămâne angajată, alături de Grecia, în aprofundarea relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări şi în dezvoltarea unui dialog constructiv în toate domeniile de interes reciproc”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Drona a fost descoperită pe 7 mai de pescari în apele din largul zonei sudice a insulei Lefkada, în Marea Ionică. Aceasta a fost predată Gărzii de Coastă elene, care a deschis ulterior o investigaţie. Drona a fost identificată ulterior drept o ambarcaţiune navală fără echipaj de tip Magura V5.

Poziţia MAE elen

Presa elenă a relatat că Atena a transmis atât proteste verbale, cât şi scrise către Ambasada Ucrainei la Atena şi către Ministerul de Externe al Ucrainei de la Kiev. Oficialii greci au declarat joi că Kievul nu a răspuns încă la problemele ridicate nici direct de ministrul de externe Giorgos Gerapetritis, nici prin intermediul demersurilor diplomatice oficiale.

Grecia a evidenţiat patru preocupări principale, conform ekathimerini.com.

În primul rând, a susţinut că activitatea unei ambarcaţiuni de suprafaţă fără echipaj în apropierea insulei Lefkada a echivalat cu transferarea operaţiunilor militare în Marea Mediterană, departe de linia reală a frontului, creând riscuri pentru securitatea naţională şi economia Greciei.

În al doilea rând, Atena a afirmat că prezenţa dronei în apele teritoriale greceşti a pus în pericol traficul maritim şi ar fi putut provoca pierderi de vieţi omeneşti în rândul civililor, precum şi daune majore mediului.

În al treilea rând, Grecia a declarat că dreptul Ucrainei la autoapărare, deşi este pe deplin respectat, nu poate servi drept justificare pentru astfel de acţiuni.

În al patrulea rând, Atena şi-a exprimat opoziţia fermă şi a cerut Ucrainei să se abţină de la acţiuni similare şi de la ceea ce a descris drept transferul nejustificat al operaţiunilor militare în Marea Mediterană.

Purtătoarea de cuvânt a MAE elen a reiterat sprijinul Greciei pentru eforturile de obţinere a unei păci juste şi durabile în Ucraina, pentru respectarea dreptului internaţional şi a suveranităţii naţionale.

Ea a adăugat: „Grecia susţine încetarea ostilităţilor. Iar, după cum a spus ministrul de Externe, un război nu se încheie prin extinderea lui.”

Editor : B.E.

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