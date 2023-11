Ucraina a pierdut cel puțin 30.000 de militari în războiul cu Rusia, conform unei cercetări bazate pe surse deschise

Un grup civic ucrainean a declarat că, pe baza unor surse deschise, până în prezent s-a confirmat decesul unui număr de aproape 25.000 de soldaţi ucraineni de la începerea invaziei ruse în februarie 2022, bilanţul total depăşind 30.000, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Kievul tratează informaţiile despre pierderile sale în război drept secrete de stat şi oficialităţile ucrainene afirmă că dezvăluirea cifrelor ar putea afecta eforturile armatei. O relatare din luna august a cotidianului The New York Times (NYT), care cita oficialităţi americane sub rezerva anonimatului, avansa un bilanţ de 70.000 de morţi în rândul ucrainenilor. În total, conform NYT, ucrainenii au pierdut aproape 200.000 de militari (70.000 uciși + cca. 120.000 răniți).

În decembrie 2022, consilierul președintelui ucrainean Zelenski, Mihailo Podoliak, declara că - până în acel moment - între 10.000 - 13.000 de militari ucraineni fuseseră uciși în război.

În cotidianul Tijden, istoricul Iaroslav Tincenko şi voluntarul Herman Şapovalenko au afirmat că proiectul „Book of Memory”, al lui Şapovalenko, a confirmat 24.500 de victime în timpul luptelor şi în afara lor. Bilanţul real ar putea fi însă mai ridicat întrucât mulţi dintre cei 15.000 de soldaţi daţi dispăruţi sunt probabil morţi.

Reuters nu a putut verifica din surse independente aceste cifre.

Aplicând o proporţie de 1:3, autorii studiului au estimat numărul răniţilor la aproximativ 100.000.

Autorii articolului din Tijden au afirmat că este esenţial ca estimările din media occidentale să fie contrabalansate de date verificabile.

„Ar trebui să vorbim despre asta în timpul războiului din Ucraina? Noi aşa credem, dar numai în termeni de date concrete şi surse deschise şi credibile”, au scrie ei.

Serviciile militare de informații britanice estimează că Rusia a înregistrat între 150.000 - 190.000 de „pierderi permanente” (morți și grav răniți). Oficiali ai guvernului SUA au declarat pentru NYT că rușii au pierdut în jur de 300.000 de oameni (120.000 morți + 180.000 răniți) în Ucraina.

Conform serviciilor militare de spionaj americane (Defense Intelligence Agency - DIA), până în aprilie 2023, Rusia pierduse 223.000 de militari (din care 43.000 uciși).

Editor : M.L.